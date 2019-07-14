花蓮玉里醫院友善原民 太魯閣族語也能通

2019-07-14 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



為了營造友善原住民就醫環境，花蓮玉里醫院太魯閣族醫事放射師瓦紹•瑪幹，從小就在原民族的語言及文化環境中成長，今年更順利取得太魯閣族言中級考試合格證書，幫助原住民長者翻譯。瓦紹謙虛地表示，希望自己在族語文化中扮演傳承的角色，讓族語能永續發展。

衛生福利部玉里醫院位於花蓮縣南區，醫院周邊鄉鎮有許多原民族群，對原住民的長者來說，常因為語言的障礙而不敢即時就醫，或是因為表達不良無法清楚說明病痛的所在，也有可能聽不懂醫師交代的醫囑，無法配合治療等，這些因素都有可能影響原住民族的健康、生活品質，甚至是平均壽命。

放射師瓦紹•瑪幹深切體認部落原住民在就醫時遇到的障礙，因此主動為原住民長輩們提供翻譯服務，為病患、醫師及工作人員建立起溝通橋樑，長久下來在醫院與部落間頗獲好評，部落族人就醫都知道要找瓦紹協助。

玉里醫院表示，即使瓦紹已對太魯閣族語的溝通沒有障礙，但為能深入了解太魯閣族文化內涵，以及更確實的翻譯能力，常利用工作之餘，接觸原住民委員會的族語學習平台，並經由聽說讀寫的各個方式認識族語和文化的意義。今年瓦紹參加原住民族語言能力認證考試，並順利取得太魯閣族言中級考試合格證書。