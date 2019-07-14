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清晨5點多排隊車陣等入童玩節 遊客人數破10萬

2019-07-14 17:53聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭國際童玩藝術節開園至今遊客人數突破10萬人次，人數比往年快速成長，尤其活動開幕以來的第二個假日，這兩天清晨五點多就有車輛排隊等著要入園，主辦單位提早八點半開園。根據縣政府文化局遊客問卷調查，今年活動時間延長到晚上9點，加碼夜間水舞秀、國際亮點團隊、踩街遊行等內容，遊客留宿率也跟著提升。

童玩節上周開園，這周第二個假日，文化局表示，一早5點多就有遊客開車在門口等待入園，8點半車陣已經塞上「利澤簡橋」至五結消防分隊門口，原訂開園時間為早上9點，為了疏解車流，連續兩天都提早半個小時8點30分讓遊客提早入園，10點左右園區約500個停車位都停滿，只好暫時停止開放車輛進入。

文化局統計，2019宜蘭童玩節截至7月13日入園遊客數已經破10萬人次為104,162，7月5日開放民眾搶先試玩遊客數15,312，而目前單日入園最高人數落在7月6日開幕當天20,539人次，7月13日入園人數17,516是次高日，跟去比7月6日至7月13日累積遊客數55,795人次相比，成長許多；不過去年開園第4天就遇上颱風休園兩天。

位於冬山河親水公園，園區每周六日推出「國家日」安排各國兒童民俗音樂舞蹈表演團隊，透過音樂、舞蹈、服裝、遊戲甚至飲食的呈現，介紹各國不同面向，遊客和不同國家的朋友們近距離接觸；此外還有「世界快閃」不定時會有團隊，快閃到遊客身邊，邀請遊客跳一隻舞、玩一場遊戲、一同享用異國美食。

今天安排波蘭「索科洛夫民俗歌舞團」，除了帶來精彩樂舞演出，團隊並邀請台下觀眾一同跳舞，還有互動玩當地的民俗遊戲，吃當地特有食物，波蘭團隊並教導遊客摺波蘭紙花，人體彩繪波蘭國旗在民眾臉上，遊客和國外團員零距離互動，拉近彼此情誼。

宜蘭縣旅館商業同業公會理事長張芳鳴表示，今年童玩節相當用心，特別是活動時間從去年的晚上7點延長至晚上9點，讓民眾留宿宜蘭的意願大增；周邊民宿業者也說，不少遊客是衝著「星光場」而來，今年留宿過夜的民眾確實有成長，帶動整體經濟效益。

這兩天從清晨5點多起，就有車輛在童玩節入口處等著要入園，大排長龍。 圖/文化局提...
這兩天從清晨5點多起，就有車輛在童玩節入口處等著要入園，大排長龍。 圖/文化局提供
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宜蘭童玩節今年加碼「星光場」，吸引遊客留在宜蘭住宿，至今入園人數突破10萬。圖/...
宜蘭童玩節今年加碼「星光場」，吸引遊客留在宜蘭住宿，至今入園人數突破10萬。圖/文化局提供
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宜蘭童玩節每周六日推出「國家日」，安排各國兒童民俗音樂舞蹈表演團隊與民眾互動。 ...
宜蘭童玩節每周六日推出「國家日」，安排各國兒童民俗音樂舞蹈表演團隊與民眾互動。 圖/文化局提供
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等候進入童玩節的車輛，大排長龍。 圖/文化局提供
等候進入童玩節的車輛，大排長龍。 圖/文化局提供
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波蘭文化局童玩節
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