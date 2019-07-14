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影／玩土豆痛痛樂 媽媽笑了兒子下一秒反應…更爆笑

2019-07-14 14:59聯合報 記者戴永華╱即時報導

最近正是花生（土豆）盛產季節，宜蘭五結鄉舉辦土豆節比賽，炒土豆、剝土豆、夾土豆接力賽、親子土豆痛痛樂登場，讓人看到原來平常吃的土豆可以這樣玩，尤是土豆痛痛樂，媽媽把土豆殼夾滿小孩的臉，惹來爆笑，有小小孩第一次嘗試被夾滋味，緊張皺哭一張臉，製造不少笑料。

蘭陽平原沿海沙地適合栽種土豆，香甜可口，最近進入盛產季節，沿路常見小攤販售水煮土豆或一瓶瓶的炒土豆，香氣四溢。土豆是很多大人小孩愛吃的小點心，五結鄉公所今天舉辦土豆節，想出各種可以拿土豆當趣味競賽的花招。

例如傳統農村常見的炒土豆，參賽者大展身乎，把主辦單位提供的3台斤土豆炒香，由現場民眾當評審試吃，拿下最多紅色貼紙者獲選冠軍。

剝土豆比賽考驗速度 ，把3斤土豆最先剝完者優勝，夾土豆接力是以親子為一組，以竹筷子夾土豆傳遞最多者優勝；最引人爆笑是「親子土豆痛痛樂」，使用尚未完全剝開的土豆殼，媽媽把土豆殼夾在小孩的鼻子、嘴唇、耳朵等處，夾最多者獲勝，這項比賽考驗媽媽的夾功與小孩的穩定度。

比賽過程中，媽媽與旁觀者哈哈大笑，有的孩子很配合，不過也有小小孩初體驗，嚇到不開心，哭皺著臉， 圍觀者更爆笑「原來土豆可以這麼玩」。

媽媽把土豆殼夾滿小孩的臉，惹來爆笑，不過小小孩第一次嘗試被夾的滋味，緊張皺哭一張...
媽媽把土豆殼夾滿小孩的臉，惹來爆笑，不過小小孩第一次嘗試被夾的滋味，緊張皺哭一張臉，製造不少笑料。圖/五結鄉公所提供
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炒土豆比賽大展身手，參賽者把3斤土豆炒到又香又好吃。 圖/五結鄉公所提供
炒土豆比賽大展身手，參賽者把3斤土豆炒到又香又好吃。 圖/五結鄉公所提供
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媽媽把土豆殼夾滿小孩的臉，惹來爆笑，不過小小孩第一次嘗試被夾的滋味，緊張皺哭一張...
媽媽把土豆殼夾滿小孩的臉，惹來爆笑，不過小小孩第一次嘗試被夾的滋味，緊張皺哭一張臉，製造不少笑料。圖/五結鄉公所提供
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媽媽把土豆殼夾滿小孩的臉，惹來爆笑。圖/五結鄉公所提供
媽媽把土豆殼夾滿小孩的臉，惹來爆笑。圖/五結鄉公所提供
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