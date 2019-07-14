優席夫「微笑的鴨子」游到鯉魚潭 原民風超吸睛

2019-07-14 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮鯉魚潭已連續6年舉辦「紅面鴨FUN暑假」，在水上放置數十隻紅面鴨，已是花蓮夏天有名的活動之一，現在鴨子家族逐年增多，今年縣府邀請旅英藝術家優席夫創作的2隻「微笑的鴨子」，鴨身上圖騰就像是花蓮的好山好水，結合原民風的公共藝術十分吸睛，也成為新的打卡景點。

優席夫說明創作一公一母微笑鴨的理念，鯉魚潭自古以來是阿美族與泰雅族人居住的環境，因此這次的設計概念裡，特別用原住民的色系與創意圖騰，來替鴨鴨們換上新氣象，公鴨身上的菱形圖文代表山脈，母鴨身上流淌的線條代表湖水，藉此呼應鯉魚潭好山好水的自然景色。

微笑的鴨子眼神活潑明亮，嘴角也上揚，希望透過這個喜氣洋洋的微笑友善設計，能讓所有來到花蓮鯉魚潭的人們，可以分享這份愉悅跟喜氣，再把這份感動與幸福帶走，成為傳講花蓮美好的種子。

優席夫是花蓮玉里鎮阿美族人，目前定居於英國藝術之都愛丁堡，他的創作非常多元，從音樂、攝影一直延伸到繪畫，已有多年在當地知名國際藝術節參展的資歷，是目前少數在歐洲以原住民為主題推動台灣文化，並成功發展的原住民藝術家。