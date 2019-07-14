和平島西班牙教堂遺址 林右昌：大航海時代基隆很重要

2019-07-14 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市和平島平一路停車場的聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘，繼3年前挖出三具歐洲人遺骸，一具原住民小孩甕棺，今年再發掘出6個墓葬，其中有五具人骨遺骸，完全確認就是教堂遺址。市長林右昌表示，這證明和平島地區在大航海時代是非常重要的據點，且3000多年前，就有人居在這裡。

市長林右昌12日下午在文化局長陳靜萍陪同下，到考古現場探班，感謝即將離台的西班牙團隊，這段期間提供專業協助，他也表示正與有關單位與專家學者討論，未來若成功以現地展示呈現，必能帶給和平島居民更多在地認同、文化及觀光上的價值。

林右昌說，今年考古發掘非常豐碩，這應該是台灣近年來重要歷史遺跡發掘成果。三年前在同樣地方，發掘出三具歐洲人遺骸，一具原住民小孩甕棺，今年發掘6個墓葬，其中有五具人骨遺骸，基本上完全確認教堂遺址。

這地方證明，基隆和平島地區在大航海時代是非常重要的據點，這次發現史前煉鐵、鐵渣，以及圓山時代文物。他強調，這是重大發現，顯示三千多年前，就有人居住在這裡生活。

「聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘計畫」，由文化局邀請清華大學人類學研究所長臧振華、西班牙考古學者Maria Cruz Berrocal博士合作的考古團隊，今年5月初啟動挖掘。