影／浪漫野餐配無敵海景美眉來打卡 基隆潮境音樂會登場

2019-07-13 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆潮境海灣節潮音樂海風音樂會，今天傍晚在潮境公園盛大登場，民眾享受海風徐徐吹拂、輕食野餐和浪漫音樂饗宴，體驗基隆幸福海味，市長林右昌不忘宣傳《恁，叨一港？》系列活動，歡迎大家夏天來基隆玩一夏。浪漫野餐搭配無敵海景，吸引不少美眉來打卡。

林右昌說，基隆海風音樂會，這次串接桃園市、新竹市，三個城市聯合舉辦系列活動。今天由基隆開場，希望民眾參與三場音樂會，集滿3個戳章後，他將和桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅，9月7日新竹場次抽出3位大獎幸運兒。

林右昌表示，徐徐海風吹著，坐在草地看著最棒海景，夏夜海面點點漁火，聽著音樂，體驗基隆獨特風情，就是最好的享受，夏天要來基隆玩一夏。

海風音樂會，分草地音樂、野餐派對及匯集美食聚落、特色文創與環保生活的半島市集，推動無塑，為生態永續盡份心力；現場以風格野餐布置作為入口意象，吸引很多人拍照。

音樂會由YOYO家族帶領現場小朋友唱跳暖身開場，在地海大熱音社、創作新星柔米Zoomie等帶來療癒音樂，人氣爆棚全民女友邵雨薇魅力演唱，擁有獨特溫暖唱腔、新世代全能音樂潮人小宇-宋念宇壓軸演出，要帶給大家一個難忘周末夜。