花蓮暑假盛事 奇萊傳說水舞劇場浪漫演出

2019-07-13 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣府暑期活動一波接一波，每年夏天盛事「紅面鴨FUN暑假-奇萊傳說IV魔法花園」水舞劇場，即起至8月11日登場，每晚固定在鯉魚潭邊演出2場，長達25分鐘的舞碼，結合聲光效果、水幕投影、原民傳說和舞蹈，效果奇幻炫麗，民眾除了開車，也可搭客運前往欣賞。

「紅面鴨FUN暑假-奇萊傳說IV魔法花園」水舞劇場是花蓮獨有的以山水為背景的戶外劇場，以原住民族傳說為劇本，原民舞者在搭建於潭面的大型舞台上展現力與美，搭配水幕投影與聲光效果，是極具魅力的夜間演出。

水舞劇場即起至8月11日展開，每晚7時30分及8時30分各有一場演出。除了開車，遊客可搭乘花蓮客運1139班車或太魯閣客運303台灣好行縱谷花蓮線班車，另太魯閣客運在演出期間，每晚6時30分加開花蓮火車站至鯉魚潭潭南站的班車。