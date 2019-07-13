花蓮暑假盛事 奇萊傳說水舞劇場浪漫演出
花蓮縣府暑期活動一波接一波，每年夏天盛事「紅面鴨FUN暑假-奇萊傳說IV魔法花園」水舞劇場，即起至8月11日登場，每晚固定在鯉魚潭邊演出2場，長達25分鐘的舞碼，結合聲光效果、水幕投影、原民傳說和舞蹈，效果奇幻炫麗，民眾除了開車，也可搭客運前往欣賞。
「紅面鴨FUN暑假-奇萊傳說IV魔法花園」水舞劇場是花蓮獨有的以山水為背景的戶外劇場，以原住民族傳說為劇本，原民舞者在搭建於潭面的大型舞台上展現力與美，搭配水幕投影與聲光效果，是極具魅力的夜間演出。
水舞劇場即起至8月11日展開，每晚7時30分及8時30分各有一場演出。除了開車，遊客可搭乘花蓮客運1139班車或太魯閣客運303台灣好行縱谷花蓮線班車，另太魯閣客運在演出期間，每晚6時30分加開花蓮火車站至鯉魚潭潭南站的班車。
縣府觀光處表示，除了水舞劇場，還有紅面小鴨迎賓、水舞噴泉秀等，今年在岸邊增設「創新紅面鴨裝置藝術2.0」專區，請來旅英原民藝術家優席夫，以鯉魚潭好山好水特色為紅面鴨換新裝，彩繪製作2隻「微笑的鴨子」，另外，上、下午各有一梯次鴨子彩繪的塗「鴨」活動，詳細活動可上花蓮觀光資訊網查詢https://tour-hualien.hl.gov.tw/news/latest/656。
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