跨海交流 吉爾吉斯家扶少年到花蓮體驗部落文化

2019-07-13 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



來自吉爾吉斯的18名家扶青少年，月初飛抵台灣，展開跨國交流，今天到花蓮秀林鄉崇德的達基力部落，與太魯閣孩子們一同採集、射箭，體驗部落文化。兩國青少年雖然語言不通，透過活動一起成長學習，還將策畫一場特展，27、28日在花蓮文創園區展出兩國文化與風土民情。

位於中亞的吉爾吉斯，是家扶基金會7個海外服務據點之一，因為足球是該國的熱門運動，家扶在當地組成BEMS足球隊。18名球員飛越4600公里，本月2日到台灣，展開近一個月的交流，多數時間都待在花蓮，包括原住民部落生活體驗、環花東單車挑戰等，深度認識在地文化。

吉爾吉斯的孩子昨天與美崙國中進行足球友誼賽，今天造訪達基力部落，以兩天時間探索部落，與部落的太魯閣族人學習狩獵、傳統採集，一同闖關，雙方靠著比手畫腳溝通，吉爾吉斯青少年還背著年輕較小的部落孩子一起闖關玩遊戲，雖然語言不通，跨國交流更加溫馨。

花蓮家扶中心主任施政延表示，這次國際交流活動以青少年培力為主題，透過一連串的活動安排與設計，讓兩國的青少年學習面對並尊重不同文化及成長背景，也從中看見自己的文化優勢，對自我有更多認同與自信。