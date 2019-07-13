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跨海交流 吉爾吉斯家扶少年到花蓮體驗部落文化

2019-07-13 16:27聯合報 記者王燕華╱即時報導

來自吉爾吉斯的18名家扶青少年，月初飛抵台灣，展開跨國交流，今天到花蓮秀林鄉崇德的達基力部落，與太魯閣孩子們一同採集、射箭，體驗部落文化。兩國青少年雖然語言不通，透過活動一起成長學習，還將策畫一場特展，27、28日在花蓮文創園區展出兩國文化與風土民情。

位於中亞的吉爾吉斯，是家扶基金會7個海外服務據點之一，因為足球是該國的熱門運動，家扶在當地組成BEMS足球隊。18名球員飛越4600公里，本月2日到台灣，展開近一個月的交流，多數時間都待在花蓮，包括原住民部落生活體驗、環花東單車挑戰等，深度認識在地文化。

吉爾吉斯的孩子昨天與美崙國中進行足球友誼賽，今天造訪達基力部落，以兩天時間探索部落，與部落的太魯閣族人學習狩獵、傳統採集，一同闖關，雙方靠著比手畫腳溝通，吉爾吉斯青少年還背著年輕較小的部落孩子一起闖關玩遊戲，雖然語言不通，跨國交流更加溫馨。

花蓮家扶中心主任施政延表示，這次國際交流活動以青少年培力為主題，透過一連串的活動安排與設計，讓兩國的青少年學習面對並尊重不同文化及成長背景，也從中看見自己的文化優勢，對自我有更多認同與自信。

兩國的孩子一起動腦策畫，7月27、28日將在花蓮文創園區舉辦「TIME FOR CHANGE－我們這YOUNG改變未來」青春特展，將有吉爾吉斯與太魯閣族的傳統舞蹈、木琴及木箱鼓表演，以及手作DIY等。

一群吉爾吉斯的家扶青少年，飛越4600公里到台灣展開文化交流。圖／花蓮家扶中心提...
一群吉爾吉斯的家扶青少年，飛越4600公里到台灣展開文化交流。圖／花蓮家扶中心提供
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一群吉爾吉斯的家扶青少年，今天到花蓮原民部落學習傳統採集。圖／花蓮家扶中心提供
一群吉爾吉斯的家扶青少年，今天到花蓮原民部落學習傳統採集。圖／花蓮家扶中心提供
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一群吉爾吉斯的家扶青少年，昨與美崙國中足球隊切磋球技。圖／花蓮家扶中心提供
一群吉爾吉斯的家扶青少年，昨與美崙國中足球隊切磋球技。圖／花蓮家扶中心提供
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一群吉爾吉斯的家扶青少年，今天到花蓮原民部落學習拉弓射箭，體驗狩獵文化。圖／花蓮...
一群吉爾吉斯的家扶青少年，今天到花蓮原民部落學習拉弓射箭，體驗狩獵文化。圖／花蓮家扶中心提供
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吉爾吉斯太魯閣族足球
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