影/邱亞才畫展首度回宜蘭展出 他為何不畫手？至今成謎

2019-07-13 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭美術館今天推出「人生浣腸—邱亞才回顧展」。

邱亞才本名邱添財，1949年出生宜蘭蘇澳，是台灣當代繪畫中深具代表性的藝術家，2000年後因病，逐漸停止創作，2013年逝世，留下了無數生命中的各式人物肖像，作品廣受到國外的高度肯定與評價，但在宜蘭，對這位傳奇人物卻陌生。

「他擺過地攤，沒受過正規與學院繪畫訓練，卻因此沒因受此『戕害』，無師自通。」策展單位指出，邱亞才與他的人生際遇相當特殊，冬山初中畢業後未再繼續升學，曾做過畫師、工人和地攤攤販等工作，1970年代後期才開始繪畫創作，從未受過學院教育及拜師學藝，卻能成為一代巨擘。

除了繪畫，邱亞才也創作小說，畫展主題「人生浣腸」即是他一本書的書名。

宜蘭縣政府文化局表示，邱亞才的繪畫主題專注於肖像，藉由畫作中的眾生面貌，映照出時代的臉譜，也投影出自我的內心觀照，他的創作擺脫了學院的框架，運用中國傳統的白描技法勾勒五官，以線條的粗細、頓挫表達人物的氣質與個性，透過大量閱讀文學巨著及對人性的深入觀察，使其作品擁有濃厚的文學底蘊。

特別的是，邱亞才作品以肖像居多，但常常把畫中人的雙手隱藏起來，為何不喜歡畫手？邱亞才曾答說「一是不會畫、二是比較有貴氣」，但畫界對此認為「不像是認真答案」各有詮釋與討論，有如一個謎。

展覽依照邱亞才肖像創作的類型分為６個主題，呈現出邱亞才如何透過繪畫來訴說人生，包括「藝術家的肖像」、「肖像的身分」、「裸像」、「肖像的表情與情緒」及「風景中的肖像」，並展示邱亞才較為少見的「靜物」作品，有別肖像繪畫的風格及技法，呈現出他不同的藝術風貌。

縣政府文化局表示，邱亞才作品首度回宜蘭故鄉展出，期盼能帶領大家以邱亞才獨特的藝術視角，回顧其一生對現實與生命的感觸與體察，近身接觸他以炙熱的熱情燃燒出的藝術生命，重新認識這位幾乎被遺忘的藝術家。