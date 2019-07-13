影／中斷近90年 噶瑪蘭族宜蘭海祭

2019-07-13 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



噶瑪蘭族人今天在宜蘭縣壯圍鄉廍後沙灘海祭，91歲頭目潘英才說，上次海祭是他5歲時，如今已中斷近90年。

噶瑪蘭族在2002年12月25日獲正名為第11族原住民族，至今多年，因不忍族中耆老相繼凋零，文化急速流失，潘英才頭目等人努力振興文化。

其中，噶瑪蘭的大型海祭與豐年祭，中斷多年，族人奔走復辦，今天終於舊名為「壯圍奇立板社」的廍後海邊重現了。

海祭過程莊嚴，在潔淨沙灘後，設祭拜祀祖靈，領唱古謠，並在沙灘上鋪上香蕉葉，擺放祭品，祭品包括族人的海產，有漬螃蟹、海膽等，祭拜後，族人共享。

同時，在沙灘上，也重現噶瑪蘭族人最傳統生活方式的牽罟捕魚。

這場海祭，除宜蘭的噶瑪蘭族，花蓮的族人也到了，族人開心與感動，潘英才說，海祭要持續，今年在宜蘭復辦，明年輪由花蓮接辦，文化一定要傳承下去。

潘英才頭目表示，噶瑪蘭族親一直都在，有些被迫遷到花東，有的留在宜蘭的故鄉，守護家園及文化，噶瑪蘭族是宜蘭的母親，應該好好維護族裔、族語及土地文化。