影／和平島社靈廟王船海上遊江 浩蕩進基隆港民眾搶拍

2019-07-13 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市和平島社靈廟王船海上遊江，今天上午登場，沿途在海上拋撒金紙、三牲祭品，以慰海上亡靈，祈求平安，王船起駕時行經和平橋頭，與熱門打卡景點正濱漁港彩色屋相會，民眾爭相拍照，下午1時抵達基隆港海洋廣場前上岸，到護國城隍廟作客，再返回社靈廟。

據和平島地方耆老表示，社靈廟三府王爺是基隆和平島居民的信仰中心，每年都會出巡一次，早年三府王爺聖誕期間，王爺公都會乘坐廟內的永祀王船遊江巡海遊江，保庇漁民海上作業平安豐收，成為和平島重要的傳統，後來因故中斷，2010年才恢復海上遊江，並開放民眾登船遊體驗。

今天上午遊江從和平島正濱漁港出發，由王船率領漁船船隊遊港，船隊浩浩蕩蕩經八斗子、外木山，於下午1時抵達基隆港小艇碼頭上岸，護國城隍廟在岸邊迎接作客後，返回社靈廟。

船隊行經正濱漁港色彩屋時，由於與王船相互輝映，民眾搶拍照，到達海洋廣場時也有大批民眾在廣場上欣賞難得的海上遊江。