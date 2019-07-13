來看最美縣道 夏田演唱會玉里天堂路開唱

2019-07-13 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮193縣道有全台最美縣道美譽，其中位於玉里鎮的96.5公里路段，兩旁有大片稻田，結穗時金黃稻浪翻飛，收割後水田如鏡，蜿蜒小徑被稱為「玉里天堂路」。水土保持局花蓮分局將於7月28日在此封路舉辦「夏田」演唱會，邀民眾在收割後的稻田間席地而坐，靜聽陳昇、桑梅絹的歌聲。

以縱谷山脈為背板、水田為舞台的「2019農青禾音樂埕」，是花蓮首次在193縣道南區舉辦的大型嘉年華會，結合音樂會、美食、農特產品、街頭藝人等，要陪民眾瘋暑假。

主辦單位水保花蓮分局長陳淑媛說，活動場地選在有玉里天堂路之稱的193縣道麻汝段外環道舉行，現場邀請玉里、富里、瑞穗在地特色店家一起擺攤，舞台就搭在水田間，民眾在剛收割過的農地席地而坐，迎著夏天傍晚的涼風，一邊享用美食，一邊傾聽歌手、樂團表演，將是夏日最美的享受。

活動分成兩個部分，28日下午2時30分起是「瘋路嘉年華」，現場有市集、大地畫室、水田尋寶、農村法拉利搭乘體驗等活動，還請來全台唯一的行動郵局車，為民眾服務；演唱會將在傍晚5時30分登場，由陳昇與新寶島康樂隊掀起第一波高潮，金曲獎最佳原民歌手桑梅絹、鬆餅痕樂團、李竺芯等輪番演出。

為營造農村主題，當天還有「DRESS CODE」，只要穿著花襯衫搭配斗笠、農用袖套等入場，就送旅英畫家優席夫設計的運動毛巾一條，送完為止。

水保花蓮分局表示，活動會場設有停車場，可停放約550輛汽車，另當天下午2時起，玉里火車站將有接駁車載送到會場，人滿就發車，歡迎民眾放慢腳步，在夏日午後一起到玉里天堂路，享受生活的美好。 花蓮南區有大片稻田，結穗時如同黃金稻浪，非常美麗。圖／水保花蓮分局提供 分享 facebook 花蓮193縣道96.5公里處小徑蜿蜒，有玉里天堂路的美名，水保花蓮分局主辦的「2019農青禾音樂埕」將在此登場。圖／水保花蓮分局提供 分享 facebook 水保花蓮分局將於7月28日在縣道193線96.5公里處的「玉里天堂路」，封路辦市集與演唱會。圖／水保花蓮分局提供 分享 facebook 由水保花蓮分局主辦的「2019農青禾音樂埕」，7月28日將在玉里天堂路登場。圖／水保花蓮分局提供 分享 facebook 水保花蓮分局邀民眾7月28日一起「夏田」聽音樂會。記者王燕華／攝影 分享 facebook