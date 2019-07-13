暑假台東多一處景點 縱管處卑南遊客中心展樂舞

2019-07-13 15:22 中央社 台東縣13日電



今年的暑假台東市多一處景點，重新出發的交通部花東縱谷國家風景區管理處卑南遊客中心，從今日起安排部落樂舞表演和部落小物手作供民眾體驗。

位於台東縣卑南鄉下賓朗部落、知名的綠色隧道口縱管處卑南遊客中心，過去交由民間組織經營，去年12月22日改由縱谷處和地方合作管理，重新開幕，今天正式對外推出系列活動。

縱管處長郭振陵表示，為了能與卑南族共創具特色的部落旅遊新模式並推廣部落樂舞，縱管處與台東下賓朗部落歷經半年的討論，從7月13日開始至11月30日，由下賓朗部落巴兒拉邦紅坊於卑南遊客中心進行「當我們聚在一起–卑南遊客中心樂舞展演系列活動」。

郭振陵表示，近年來觀光局致力於與部落建立夥伴關係，並協助部落營造觀光環境與觀光產業等工作，產出小眾的、精緻的、具有文化特色的，並以部落為主體的旅遊模式，成果都獲得國內外遊客喜愛。

樂舞展演系列活動的重要推手是下賓朗部落族人林蕙瑛，她是經常獲得全國原住民學生舞蹈冠軍台東高商原住民舞蹈團的指導老師。

林蕙瑛表示，卑南遊客中心的位置是部落早期重要的出入口之一，鄰近部落族人都會在此做通報傳訊，現在還是迎接來賓及各項祭儀重要的活動場所。

林蕙瑛表示，目前的活動安排日期是7月13、14日、27日、28日；08月10日、11日、24日；9月14日、28日、11日；10月26日及11月09日上午10時40分、下午2時開演，每場次提供20個部落小物手作DIY供民眾體驗，歡迎旅客蒞臨。