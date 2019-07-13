六口溫泉的明隧道工程竣工 南橫東段交管解除

2019-07-13 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



莫拉克風災後，遇雨就坍方的六口溫泉的明隧道修復工程竣工，交通管制5年的南橫公路台東段管制跟著解除，讓利稻村民開心不已。利稻村村長古金福說，開心啦，被「關了」5年多，如今管制取消，進出方便多了，村民都很高興。

南橫公路東段從初來至向陽，10年前莫拉克風災柔腸寸斷，多處管制交通施工，交管時間，其中六口溫泉處地質不穩，莫拉克颱風過後，遇雨就坍方，為了一勞永逸，公路總局決定修建明隧道，從民國103年開始施工，施工期間實施交通管制，每天只有2至4個時段放行，造成利稻村民及用路人不便，尤其對利稻部落生活造成很大影響，村民進出、就醫受影響，農作物更要搶時間送下山。

六口溫泉明隧道在民國105年一度工程完成，但尚未驗收，又因雨在隧道口發生大坍方，於是再度實施交通管制至今；公路總局關山工務段長陳克劼今天表示，交管長達5年多的南橫公路東段六口溫泉路段，從上個月已經結束交管；但後續還有其他工程施工，還是會有臨時交管，但是不會像過去一樣，每天固定交管。

古金福說，村民發現交管取消後都很高興，現在農產品可以隨時送下山，不必搶收，不必擔心農作運送因交管而耽誤。