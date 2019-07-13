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快訊／高雄大社果菜市場兇殺案 兇嫌中午落網

影／與大海拔河 到宜蘭後埤牽罟嘗美食正當時

2019-07-13 13:37聯合報 記者羅建旺╱即時報導

牽罟」是宜蘭縣壯圍鄉後埤社區的重要的產業，以船筏出海下網、眾人群聚岸上，像拔河一樣，連魚帶網，從海撈起，參與牽罟，人人可分配到漁獲，「沾繩即有」。

「牽罟」是宜蘭縣壯圍鄉後埤社區的重要的產業，像拔河一樣，連魚帶網，從海撈起，今天...
「牽罟」是宜蘭縣壯圍鄉後埤社區的重要的產業，像拔河一樣，連魚帶網，從海撈起，今天重現，遊客體驗，沙灘上與大海拔河。記者羅建旺／攝影
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居民雖不再靠「牽罟」捕魚，維持生計，但保存牽罟文化，並復興成為重要觀光產業，行政院農業委員會水土保持局「農村再生計畫」補助、宜蘭縣政府輔導下，今天即在後埤海邊重現。

「加油！魚快上岸了！」居民循古法，駕船筏出海撒網，遊客體驗，頂著烈日，在燙熱的沙灘上與大海拔河，接力把漁網從海裡撈上岸，漁網圍合，網裡魚兒蹦跳，或卡在網目上，高興極了。

「居民們的凝聚力就在這樣的合作中產生。」宜蘭縣政府表示， 在社區團隊、水土保持局、宜蘭縣政府的用心經營下，後埤社區不只逐漸找回昔日的海洋文化，也積極打造友善環境的花生產業，也能讓遊客們滿載而歸。

縣政府表示，除復興漁村文化，後埤社區同時也重視居民的生活品質，將老屋活化成長青食堂和長青學堂，讓農村的共炊共食、共同學習的景象得以重現。

後埤社區還在長食堂和學堂之間是通學廊道，居民們可以避開車水馬龍的濱海公路，在兩個地方安全往返。

後埤社區受到海風影響，雖然不適合種植一般的作物，卻能生產品質良好的花生，受海風吹拂的花生，不僅含油量高，也具有特殊的香味，發展成為壯圍鄉農產的一大特色，消費者與遊客到訪，不妨品嘗看看。

「牽罟」是宜蘭縣壯圍鄉後埤社區的重要的產業，像拔河一樣，連魚帶網，從海撈起，今天...
「牽罟」是宜蘭縣壯圍鄉後埤社區的重要的產業，像拔河一樣，連魚帶網，從海撈起，今天重現，遊客體驗，沙灘上與大海拔河。記者羅建旺／攝影
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後埤社區受到海風影響，雖然不適合種植一般的作物，卻能生產品質良好的花生，受海風吹...
後埤社區受到海風影響，雖然不適合種植一般的作物，卻能生產品質良好的花生，受海風吹拂的花生，不僅含油量高，也具有特殊的香味，發展成為壯圍鄉農產的一大特色，消費者與遊客到訪，不妨品嘗看看。記者羅建旺／攝影
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牽罟拔河行政院
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