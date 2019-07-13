花蓮首座公共托育家園落腳鳳林 9月啟用

2019-07-13 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮第一座社區公共托育家園落腳鳳林，軟硬體已建置完成，將於9月營運，預計收托12名2個月到2歲幼兒，每月收費定價1萬1000元，依身分類別補助3000到7000元，以弱勢族群為優先收托對象，下半年度還會在花蓮市設置第二家。

全縣第一座社區公共托育家園位於鳳林鎮樂活會館後方，由縣府委託東台灣幼兒教保專業促進協會辦理，內部空間約38坪，依不同年齡層，配置有供餐區、閱覽區、休息區、遊戲區等。

花蓮縣府社會處長張逸華表示，縣內私立托嬰中心有4家，其中3家在吉安鄉、一家在花蓮市，都位於北區，因此當初規畫公共托育家園時，就以中、南區有閒置空間處所優先考量，鳳林鎮公所也很積極，主動提供，縣府再獲得前瞻基礎建設計畫補助部分開辦費和設施設備費，終於完成，設施都符合專業水準，社會處會努力，希望未來普及到各鄉鎮，提供民眾更多元的送托選擇。

社會處婦幼科代理科長林鳳珠表示，公共托育家園走社區、小規模形式，預計收托12人，配置4名托育人員（含主任），預計下月開放申請，為照顧弱勢並鼓勵生育，將提供9個名額給低收、中低收、特殊境遇、身障、原住民、第三胎、鳳林鎮民等優先登記，若登記超額則抽籤決定，另保留3個名額給一般民眾。公部門依身分類別，每月提供3000到7000元托育補助，等於家長每月實付4000到8000元。