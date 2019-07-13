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影／縱管處卑南遊客中心添新趣 卑南樂舞及民俗DIY同樂

2019-07-13 13:00聯合報 記者羅紹平╱即時報導

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處卑南遊客中心添增新趣味，即日起至11月30日止，每逢周六及周日在卑南遊客中心，由在地卑南族下賓朗部落族人以「當我們聚在一起」為主題，安排卑南族傳統樂舞及民俗DIY伴遊客同樂。

縱管處指出，從今天（13日）起至11月9日，逢周六及周日由下賓朗部落巴兒拉邦紅坊，在卑南遊客中心進行卑南族樂舞展演，時間為今天及7月14日、27日 、28日；08月10日、11日、24日；9月14日、28日、11日；10月26日及11月09日的上午10時40分、下午2時開演；另，11月30日前在遊客中心有台東20個部落小物手作DIY供民眾體驗。

縱管處長郭振陵表示，近年來觀光局致力與部落建立夥伴關係，協助部落營造觀光環境與觀光產業等，卑南遊客中心位在台東卑南族下賓朗部落旁，經過半年與下賓朗部落討論，今天起推出卑南族樂舞系列活動，希望創造旅遊特色，也促進卑南遊客中心與部落的友好連結。

活動重要推手下賓朗部落族人林蕙瑛表示，卑南遊客中心的位置是部落早期重要的出入口之一，現在還是部落迎賓及各項祭儀重要的活動場所，她期待透過「當我們聚在一起」的樂舞系列活動，與縱管處共同營造具有卑南族特色的藝術文化實驗基地，讓更多遊客體驗與認識卑南族文化，也將部落樂舞文化傳承與推廣出去。

縱管處長郭振陵表示，他期待部落參，能為卑南遊客中心創造旅遊特色，也促進卑南遊客中...
縱管處長郭振陵表示，他期待部落參，能為卑南遊客中心創造旅遊特色，也促進卑南遊客中心與部落的友好連結。記者羅紹平／攝影
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由卑南族人組成的「跪父樂團」為今天上午的活動擔網表演。記者羅紹平／攝影
由卑南族人組成的「跪父樂團」為今天上午的活動擔網表演。記者羅紹平／攝影
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卑南族台東DIY
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