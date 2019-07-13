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台東泰源國小重現古歌謠 嗨翻「阿拉巴灣」部落豐年祭

2019-07-13 07:58聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台東縣政府文化處主辦，泰源國小承辦的「原住民傳統古謠」藝文教育扎根計畫，今年初請林群哲及林承詒2名台東藝術家，到校教導學童吟唱傳統的阿美族古歌謠和舞蹈，古謠隊學生結束暑假阿美族傳統歌舞夏令營後，到泰源「阿拉巴灣」部落豐年祭會場擔任開場表演，為文化傳承與創新開啟新頁，族人陶醉在部落孩子天籟般的古歌謠美聲中。

泰源國小校長黃國將說， 學校所在地的阿拉巴灣及瑪歐拉灣二個部落，傳統上阿美族族人不管工作、休閒時，常會吟唱古調歌謠，也會教導學齡孩子哼唱兒歌，可惜現在只有母語課時間，才有機會學到阿美族語，這學期透過文化處的補助，讓學生在上學期間外，增加2節阿美族傳統歌謠舞蹈藝文課程，以提升學生自我族群認同與深耕文化傳揚工作。

指導老師的林群哲說，演出的歌謠以阿美族漁夫一天的作息為主，分為歡樂歌、日出東方、勞動歌與捕魚歌四首；講述族人從清晨外出工作，到勞動後的休息，以及前往溪流捕捉魚蝦的豐收故事；泰源村長吳占勝對學童的表現讚賞不已，也感謝學校推動文化傳揚的工作；參加演出的四年級學生紫靈說，很高興能在族人的面前演出，練習時很累，但開心可以學會傳承數百年的古歌謠和舞蹈。

黃國將說， 泰源國小平日除了開設阿美族母語、藝文課程外，每學期也會進行母語日成果展，希望讓孩子能藉由傳統古謠與舞蹈的課程，學習阿美族人傳統的文化，同時藉由參與部落豐年祭的演出，向鄉親、耆老、觀光客展現孩子們平日辛勤練習成果，為大會增添熱鬧氣氛，凝聚部落的向心。

台東縣泰源國小古謠隊今天到泰源「阿拉巴灣」部落豐年祭會場擔任開場表演，為文化傳承...
台東縣泰源國小古謠隊今天到泰源「阿拉巴灣」部落豐年祭會場擔任開場表演，為文化傳承與創新開啟新頁。記者潘欣中／翻攝
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台東縣泰源國小古謠隊今天到泰源「阿拉巴灣」部落豐年祭會場擔任開場表演，為文化傳承...
台東縣泰源國小古謠隊今天到泰源「阿拉巴灣」部落豐年祭會場擔任開場表演，為文化傳承與創新開啟新頁。記者潘欣中／翻攝
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阿美族豐年祭
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