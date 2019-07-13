台東泰源國小重現古歌謠 嗨翻「阿拉巴灣」部落豐年祭

2019-07-13 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台東縣政府文化處主辦，泰源國小承辦的「原住民傳統古謠」藝文教育扎根計畫，今年初請林群哲及林承詒2名台東藝術家，到校教導學童吟唱傳統的阿美族古歌謠和舞蹈，古謠隊學生結束暑假阿美族傳統歌舞夏令營後，到泰源「阿拉巴灣」部落豐年祭會場擔任開場表演，為文化傳承與創新開啟新頁，族人陶醉在部落孩子天籟般的古歌謠美聲中。

泰源國小校長黃國將說， 學校所在地的阿拉巴灣及瑪歐拉灣二個部落，傳統上阿美族族人不管工作、休閒時，常會吟唱古調歌謠，也會教導學齡孩子哼唱兒歌，可惜現在只有母語課時間，才有機會學到阿美族語，這學期透過文化處的補助，讓學生在上學期間外，增加2節阿美族傳統歌謠舞蹈藝文課程，以提升學生自我族群認同與深耕文化傳揚工作。

指導老師的林群哲說，演出的歌謠以阿美族漁夫一天的作息為主，分為歡樂歌、日出東方、勞動歌與捕魚歌四首；講述族人從清晨外出工作，到勞動後的休息，以及前往溪流捕捉魚蝦的豐收故事；泰源村長吳占勝對學童的表現讚賞不已，也感謝學校推動文化傳揚的工作；參加演出的四年級學生紫靈說，很高興能在族人的面前演出，練習時很累，但開心可以學會傳承數百年的古歌謠和舞蹈。