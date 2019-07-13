花東縱谷夏天好好玩 入住15家溫泉旅宿有機會抽黃金

2019-07-13 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣玉里鎮玉富自行車道，可體驗雙腳跨在歐亞板塊和菲律賓板塊的奇妙感受。圖／縱管處提供 分享 facebook

夏天是旅遊旺季，花東縱谷國家風景區管理處向遊客招手，邀請夏天到花蓮泡好湯、享好康，7月15日起到10月底，以電話或官網訂房，入住瑞穗、玉里15家溫泉旅宿，先獲得一張200元美食兌換券，寄回抽獎聯還有機會抽中一兩黃金。

縱管處長郭振陵表示，花東縱谷的夏天好好玩，白天可以騎單車漫遊193線玉里天堂路，欣賞大片稻田美景，或到玉富自行車道體驗腳踏歐亞板塊、菲律賓板塊，下個月起六十石山和赤科山的金針花海也將向遊客招手，台東鹿野高台的熱氣球更將在夏天升空，吸引國內外遊客造訪。

郭振陵說，除了欣賞美景，花蓮瑞穗、玉里安通都有優質的溫泉區，歡迎民眾夏天泡好湯，同時為持續推廣縱谷特色農產食材，今年以住宿結合美食券的方式，推出「夏泡湯．享好康」活動，遊客憑美食券，到瑞穗及玉里42家配合的美食餐廳、伴手禮店家，就可折抵消費，合作店家包括綠茶肉圓、鮮奶鍋、玉里麵、臭豆腐，也有民眾喜愛的蜜香紅茶、玉里羊羹、舞鶴咖啡等伴手禮。

不只如此，寄回美食券上的抽獎聯正本，及發票或收據影本，還可參加抽獎，獎項有黃金一兩、黃金項鍊（約4錢重）、黃金手鍊（約2錢重），還有溫泉住宿券等，詳情可上官網查詢。