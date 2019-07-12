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宜蘭縣府異動多名處長 7月15日生效

2019-07-12 20:04中央社 宜蘭縣12日電

宜蘭縣長林姿妙上任半年多後，最近調整縣府一級主管，包含工商旅遊處、計畫處、水利資源處、交通處與社會處主管都換人，新人事命令將於15日生效。

縣府今天晚間表示，原工商旅遊處長李岳儒將調任水利資源處長，新任工商旅遊處長由計畫處長李東儒接任，計畫處代理處長為李新泰。

原水利資源處長陳春錦調縣府參議，原交通處長林國民調縣府參議，新任交通處長由黃志良接任。

此外，原社會處長劉富美調縣府參議，新任社會處長為林蒼蔡，建設處代理處長為吳朝琴。

林姿妙李新民調
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