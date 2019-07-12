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遠百花蓮店暑假很生態 竹節蟲觀察挑戰大人小孩比眼力

2019-07-12 19:14聯合報 記者王燕華╱即時報導

遠東百貨花蓮店與亞泥生態園區合作，將台灣原生竹節蟲活動生態觀察箱搬到百貨公司，讓民眾張大眼睛仔細觀察；暑假期間周周有活動，13、14日與林務局及花蓮縣動植物防疫所合作，在百貨前的廣場推出大地森活之旅、寵物認養及免費注射狂犬病疫苗等活動，歡迎民眾參加。

遠百花蓮店這個暑假以「叢室生活」為主題，主打環保叢林及生態保育，與林務局、亞泥生態園區等合作，在一樓微美館設置瀕臨絕種植物區、森林泰山互動區、竹節蟲生態區等展場，本月1日開展以來，已有超過800位大人、小孩入內參觀，尤其竹節蟲展區每天人擠人，小朋友張大眼睛仔細尋找，不時發出「哇」的驚喜叫聲，如何在10秒內找到竹節蟲，已成親子都喜愛的眼力大挑戰。

為讓民眾對竹節蟲有更多了解，遠百花蓮店13日將在微美館舉辦生態導覽，14日還將派專車，帶民眾到亞泥生態園區半日遊。同時13、14日與林務局合辦「大地森活之旅」，透過紅外線相機探索動物秘密生活，還有瀕臨絕種的台灣黑熊故事屋、動物PARTY TIME、生態大富翁及眾所期待的明星馬互動區。

縣府也將在13、14日下午3點到6點，在遠百花蓮店前的建林廣場，舉辦寵物認養活動，兩天共準備500份狂犬病疫苗免費施打，歡迎民眾一起到場了解生態，也帶毛孩子回家。

遠百花蓮店暑假將竹節蟲生態觀察箱搬到百貨公司內，大人小孩張大眼睛仔細尋找「偽裝大...
遠百花蓮店暑假將竹節蟲生態觀察箱搬到百貨公司內，大人小孩張大眼睛仔細尋找「偽裝大師」。圖／遠百花蓮店提供
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遠百花蓮店暑假將竹節蟲生態觀察箱搬到百貨公司內，小朋友看得入神。圖／遠百花蓮店提...
遠百花蓮店暑假將竹節蟲生態觀察箱搬到百貨公司內，小朋友看得入神。圖／遠百花蓮店提供
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