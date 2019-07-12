林姿妙上任半年 首波人事大搬風名單出爐

2019-07-12 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣長林姿妙上任半年，首波小內閣異動，今天傍晚發布新人事命令，7月15日生效，名單如下：

工商旅遊處處長李東儒、交通處處長黃志良、水利資源處處長李岳儒、社會處處長林蒼蔡、建設處代理處長吳朝琴、計畫處代理處長李新泰、參議劉富美、參議陳春錦、參議林國民。

依此名單，現任社會處長劉富美、水利資源局長陳春錦、交通處長林國民都將卸下處長職務，轉任參議。

而計畫處長李東儒回任他曾擔任過的工商旅遊處長，工商旅遊處長李岳儒調水資源處長，建設處代理處長黃志良調任交通處長，計畫處副處長李新泰代理計畫處長，社會處長林蒼蔡、建設處代理處長吳朝琴新任。

縣長林姿妙表示，上任６個月來，無日不思索縣政如何再提升精進，新團隊就定位後，會帶領新團隊往前衝，也期許各局處長秉持「縣民的事就是我的大事」的心態，戮力為縣民打拚，營造安居樂業的家園，再創宜蘭新價值。

新任主管中，新任工商旅遊處處長李東儒53歲，輔仁大學大眾傳播學系碩士，曾任秘書室副主任、宜蘭縣選舉委員會行政室室主任、縣府秘書、工商旅遊處處長、參議、現任計畫處處長。

新任交通處處長黃志良48歲，逢甲大學都市計畫學系畢業，曾任國立台灣傳統藝術總處籌備處技正，縣府建設處副處長、地政處處長、建設處處長、參議。

新任水利資源處處長李岳儒48歲，中興大學土木工程研究所碩士，曾任台北縣政府經濟發展局科長、技正，宜蘭縣政府工商旅遊處科長、秘書處科長、工商旅遊處副處長、祕書、工商旅遊處處長。

新任社會處處長林蒼蔡55歲，空中行專，曾任警察局警員，羅東鎮公所里幹事、課員，兵役課股長，行政院農業委員會林務局羅東林區管理處課員、股長、專員、課長。

新任建設處代理處長吳朝琴46歲，宜蘭大學建築與永續規畫研究所碩士，曾任縣府地政局技士、地政處科員，宜蘭縣史館組長，羅東鎮公所技正、課長，建設處副處長。

新任計畫處代理處長李新泰46歲，台灣海洋大學漁業經濟學系碩士，曾任羅東鎮公所課長，羅東鎮立殯葬管理所所長，縣立殯葬管理所所長，工商旅遊處科長、農業處科長、秘書、勞工處副處長、農業處副處長、現任計畫處副處長。