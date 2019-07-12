25歲美女返鄉接棒父親茶園 奪下台東製茶技術冠軍

2019-07-12 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台東縣製茶技術競賽成績昨天出爐，由鹿野鄉上將茶園主人的25歲女兒林廷瑀奪下冠軍，9月將出征全國大賽，縣長饒慶鈴指示農業處長許瑞貴前往張貼紅榜；大學美術畢業的林廷瑀原在都會畫廊工作，去年底受雙親呼喚返鄉當小幫手，勤學製茶技術並自創「女兒不懂茶」品牌，她笑說，奪冠是幸運之神的眷顧，更重要的是，沒給神農獎的父親漏氣。

為提升台東縣茶農製茶技術水準，本月10、11日在鹿野茶業改良場舉辦製茶技術競賽，23名選手經過兩天一夜的製茶過程，繳出製好的茶，品評後由林廷瑀奪冠，亞軍是陳弘儒、陳松山，季軍是黃建瑋、陳志虹、陳秀盈。

林廷瑀的父親原在新竹縣種茶，後來搬到台東縣鹿野鄉種有機茶園，30年前曾獲得全國神農獎，在台東縣製茶競賽屢獲金牌、特等和優等獎；林廷瑀從小看著爸媽辛苦種茶、製茶和賣茶，童年、青少年時期幾乎都在茶園度過，不僅以「神農女兒」為傲，父親堅持有機栽植、種出優質好茶的態度，更讓她尊敬。

林廷瑀從小喜歡繪畫，台東女中美術班畢業後考進大葉大學美術系，畢業後到台北廣告公司、畫廊上班2年，在親情、鄉情的呼喚下，去年底毅然回到鹿野成為爸媽的好幫手，除了跟著父親勤學製茶技術，還將大學美術系所學融入製茶產業，創立「女兒不懂茶」品牌，透過網路行銷自家優質茶葉，用文化創意翻轉台東紅烏龍茶，

「茶葉產業博大精深，從種茶、製茶到賣茶，樣樣都專業，說不懂茶，也是督促自己更用心、認真地學習！」林廷瑀說，首次參加公開比賽，也是個人第一次獨立完成製茶，志在參加、學習，沒想到竟然拿下冠軍，太幸運了，不可否認的，她不懂的還很多，還好父親有挖不盡的寶。