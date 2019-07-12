南島民族工藝師齊聚台東 不同膚色語言卻像一家人

2019-07-12 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台東縣原住民族文化創意產業聚落LIMA展區舉行「南島民族技藝交流工作坊」成果展暨結業式，以「家的空間」概念創作，功能性涵蓋聚會、用餐、休憩、工作和盥洗等用途，展18日止。圖／台東縣府提供 分享 facebook 原住民族委員會今天在台東縣原住民族文化創意產業聚落LIMA展區舉行「南島民族技藝交流工作坊」成果展暨結業式，原民會副主委鍾興華和縣長饒慶鈴偕同多國南島友邦代表出席；工作坊成員包括台灣和10個南島民族論壇會員國共24位工藝師，透過小組創作，以南島民族風格詮釋「家的空間」概念，呈現來台3周交流編織技法的成果。饒慶鈴縣長感動所有工藝師作品，期許未來打造台東成為「到處有南島」的意象。

鍾興華表示，該工作坊提供南島各國編織工藝交流平台，工藝師彼此良性互動，透過交流激發創作靈感，有工藝師表示，技藝交流過程中，透過分享解說所帶來的實體作品，重新審視對個人原有創作的概念，進而產生新思維和新價值，3周的交流相處，編織技藝就是共通語言，南島民族膚色語言不同，相處卻有一家人的親近感覺，

饒慶鈴說，台灣是南島民族的一環，縣境就有7個原住民族群，原民會將台東設為「南島民族論壇」技藝研習聚落的一個據點，這個決定別具意義；文化必須要交流，台東縣過去推動南島文化的交流與產業，例如拜訪南島美術獎及南島文化節等，相信未來藉由更多南島民族技藝研習及交流，促發創意構想，並分享我國原住民族工藝技術及文創設計成果，也期盼與原民會合作，讓台東到處感受南島文化的味道。

台灣代表鄭浩祥說，國外的工藝師結合當地工藝師共同創作，從使用單一媒材創作，轉為結合當地不同自然媒材，雖然編織材料和工藝反映地域、文化差異性，但異中有同，交流過程看見南島大家庭的熱情、分享以及幽默感，一再印證臺灣和其他南島國家的緊密關係。

來自夏威夷的工藝師提到，工作坊除了精進編織技藝，對後續如何體現編織文化和商業經營擁有不同思維，獲益良多，更相約今年工作坊工藝，可以在明年夏威夷舉辦的太平洋藝術節再碰面；多名紐西蘭工藝師感謝原民會及工作團隊提供的協助，每個人的熱情不輸台東的大太陽。