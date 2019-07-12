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蜂螫心臟停跳50天還能活！台大醫鬼門關前拉回她

拚了！羅東藝穗節13日開幕 女鎮長半空中跳芭蕾

2019-07-12 11:48聯合報 記者羅建旺╱即時報導

2019羅東藝穗節明天（7月13日）開幕，持續到7月27日，為期15天。

壓軸大戲是「西班牙空中劇院GRUPO PUJA」，表演者被吊掛到離地40公尺到50公尺的半空中，演出雜技與高空中芭蕾。

鎮長吳秋齡也拚了，今天開幕前的暖身場，也穿戴上專業裝備，與表演者一起半空中炫舞，她隨著被吊上吊下，精彩演出，毫不軟腳，引得仰頭觀賞的眾人驚呼與歡呼，大聲喊讚。

羅東鎮公所指出，2019羅東藝穗節明天（7月13日）晚上7點在羅東中山公園繽紛登場，開鑼演出以「老懂藝創+小丑默劇VS高空馬戲」國際交流為主軸，由屢獲國際邀約演出的宜蘭之光「蘭陽舞蹈團」打頭陣，將詮釋繽紛炫色彩舞蹈拉開序幕，盛大展現亮麗的羅東創意嘉年華。

「小丑默劇團」應邀融合法式與義式默劇技巧，再加入馬戲團中雜耍及魔術的表演，而最後壓軸大戲「西班牙空中劇院GRUPO PUJA」絢麗登場，藉由不同藝術融入城市景觀的表演團體，擅長塑造壯觀景象，表演者在50公尺空中演出雜技空中芭蕾，可媲美太陽馬戲團，其聲光意境可謂史無前，也為「2019羅東藝穗節」打開穿梭藝穗的藝術時空隧道，掀開藝穗節揭幕高潮！

羅東鎮公所並指出，2019羅東藝穗節在尋求創新突破跨領域思維下，以炫藝夏為藝穗主題，「炫」有照亮之意，其意為以繽紛色彩來打造熱情活力，以青龍白虎、朱雀、玄武來勾畫21個社區顏色，分配擔綱符合各社區的特色，定位「國際、藝術、文化」為三大特色；五大主軸為表演、童趣、踩街、文創、行旅。

鎮公所兌，7月13日至7月27日的15天藝術饗宴，呈現「國際特色劇院」、「藝術台灣饗宴」與「文化羅東聚落」3大訴求，邀請國內外超過30個團隊熱情參與，涵括戲劇、舞蹈與音樂等，兼顧「在地扶植」及「國際視野」的藝術盛會，不容錯過，創意工坊的主花車-炫彩猴與獅子會花車－猴獅成林都會展現，敬請期待。

2019羅東藝穗節7月13日開幕，壓軸大戲是「西班牙空中劇院GRUPO PUJA...
2019羅東藝穗節7月13日開幕，壓軸大戲是「西班牙空中劇院GRUPO PUJA」，今天開幕前的暖身演出，半空中炫舞。記者羅建旺／攝影
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2019羅東藝穗節明天（7月13日）開幕，壓軸大戲是「西班牙空中劇院GRUPO ...
2019羅東藝穗節明天（7月13日）開幕，壓軸大戲是「西班牙空中劇院GRUPO PUJA」，今天開幕前的暖身演出，半空中炫舞，鎮長吳秋齡（空紫衣者）也拚了，與表演者一起半空中炫舞。記者羅建旺／攝影記者羅建旺／攝影
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2019羅東藝穗節7月13日開幕，持續到7月27日，為期15天，壓軸大戲是「西班...
2019羅東藝穗節7月13日開幕，持續到7月27日，為期15天，壓軸大戲是「西班牙空中劇院GRUPO PUJA」，表演者被吊掛到離地40公尺到50公尺的半空中，演出雜技與高空中芭蕾，鎮長吳秋齡也拚了，今天開幕前的暖身場，也穿戴上專業裝備，與表演者一起半空中炫舞。記者羅建旺／攝影
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2019羅東藝穗節7月13日開幕，持續到7月27日，為期15天，壓軸大戲是「西班...
2019羅東藝穗節7月13日開幕，持續到7月27日，為期15天，壓軸大戲是「西班牙空中劇院GRUPO PUJA」，表演者被吊掛到離地40公尺到50公尺的半空中，演出雜技與高空中芭蕾，鎮長吳秋齡也拚了，今天開幕前的暖身場，也穿戴上專業裝備，與表演者一起半空中炫舞。記者羅建旺／攝影
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2019羅東藝穗節7月13日開幕，持續到7月27日，為期15天，以青龍白虎、朱雀...
2019羅東藝穗節7月13日開幕，持續到7月27日，為期15天，以青龍白虎、朱雀、玄武來勾畫21個社區顏色。記者羅建旺／攝影
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2019羅東藝穗節明天（7月13日）開幕，持續到7月27日，為期15天。記者羅建...
2019羅東藝穗節明天（7月13日）開幕，持續到7月27日，為期15天。記者羅建旺／攝影
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2019羅東藝穗節明天（7月13日）開幕，持續到7月27日，為期15天。記者羅建...
2019羅東藝穗節明天（7月13日）開幕，持續到7月27日，為期15天。記者羅建旺／攝影
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羅東
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