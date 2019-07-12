拚了！羅東藝穗節13日開幕 女鎮長半空中跳芭蕾

2019-07-12 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



2019羅東藝穗節明天（7月13日）開幕，持續到7月27日，為期15天。

壓軸大戲是「西班牙空中劇院GRUPO PUJA」，表演者被吊掛到離地40公尺到50公尺的半空中，演出雜技與高空中芭蕾。

鎮長吳秋齡也拚了，今天開幕前的暖身場，也穿戴上專業裝備，與表演者一起半空中炫舞，她隨著被吊上吊下，精彩演出，毫不軟腳，引得仰頭觀賞的眾人驚呼與歡呼，大聲喊讚。

羅東鎮公所指出，2019羅東藝穗節明天（7月13日）晚上7點在羅東中山公園繽紛登場，開鑼演出以「老懂藝創+小丑默劇VS高空馬戲」國際交流為主軸，由屢獲國際邀約演出的宜蘭之光「蘭陽舞蹈團」打頭陣，將詮釋繽紛炫色彩舞蹈拉開序幕，盛大展現亮麗的羅東創意嘉年華。

「小丑默劇團」應邀融合法式與義式默劇技巧，再加入馬戲團中雜耍及魔術的表演，而最後壓軸大戲「西班牙空中劇院GRUPO PUJA」絢麗登場，藉由不同藝術融入城市景觀的表演團體，擅長塑造壯觀景象，表演者在50公尺空中演出雜技空中芭蕾，可媲美太陽馬戲團，其聲光意境可謂史無前，也為「2019羅東藝穗節」打開穿梭藝穗的藝術時空隧道，掀開藝穗節揭幕高潮！

羅東鎮公所並指出，2019羅東藝穗節在尋求創新突破跨領域思維下，以炫藝夏為藝穗主題，「炫」有照亮之意，其意為以繽紛色彩來打造熱情活力，以青龍白虎、朱雀、玄武來勾畫21個社區顏色，分配擔綱符合各社區的特色，定位「國際、藝術、文化」為三大特色；五大主軸為表演、童趣、踩街、文創、行旅。