擬重啟焚化爐挑動敏感神經 台東縣府將辦說明會聽民意

2019-07-12 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台東縣政府為解決垃圾問題，擬重啟8年前購入的焚化爐，為傾聽民意並促進雙向溝通，縣府將從22日起陸續舉辦5場「垃圾自主處理說明會」，並以FB全程直播。圖／台東縣政府提供。 分享 facebook 台東縣13個垃圾掩埋場已趨於飽和，加上外運焚燒的高雄焚化爐廠正在歲休，為解決迫在眉睫的垃圾問題，縣長饒慶鈴傾向重啟縣府8年前購入的焚化爐；為傾聽民意促進雙向溝通，縣府將從22日起陸續舉辦5場「垃圾自主處理說明會」，強調以FB全程直播，藉由現場與網路雙重方式，除使焚化廠相關資訊同步公開透明外，並蒐集民意及解答民眾疑問，也讓縣民參與重大公共政策議題。

政府在民國80年間推動「1縣市、1焚化爐」政策，86年台東縣議會通過台東焚化廠興建案，隔年公告招標「台東縣BOO垃圾焚化廠興建營運計畫」，由達和公司得標並在93年完工，但因民眾反對一直未營運；民國100年3月間縣府和達和公司因仲裁終止契約，縣府賠償19億餘元並取得將焚化廠和土地產權，之後當成環境教育中心。

台東垃圾一直是送掩埋場，這幾年則是送到高雄焚化爐焚燒，但高雄焚化廠歲修，從4月24日起停收台東垃圾，目前台東垃圾量最大的台東市、卑南鄉、鹿野鄉、蘭嶼鄉掩埋場已飽和，民國113年後各鄉鎮的掩埋場就會全部飽和。縣長饒慶鈴之前在議會說明，興建掩埋場需要1.35億元、但全縣只能使用約3年，興建機械化生物處理廠需13.4億元、中央無補助，啟用焚化爐3.48億元、中央續補助；不管就興建時間或縣府須負擔的財務，都傾向啟用焚化爐。

縣環保局表示，目前評估的兩種垃圾自主處理設施，包含新設機械生物處理廠或重啟焚化廠，在考量財政、法規、技術、時程下，傾向引進最新汙染防治技術、全面升級焚化廠的情況下啟用焚化廠，並加入公民監督機制，讓啟用過程、營運過程公開透明，時時刻刻受到監督；首場說明會22日在台東縣政府大禮堂、縱谷線25日在關山鎮公所、海岸線26日在成功鎮公所、大豐地區27日在豐榮國小、南迴線29日在太麻里鄉公所。