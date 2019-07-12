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193線南段第一期拓寬預計10月完工 電桿同步地下化

2019-07-12 10:12聯合報 記者王燕華╱即時報導

台電配合193線拓寬工程，讓電桿下地，目前正拆除電線桿。記者王燕華／攝影
台電配合193線拓寬工程，讓電桿下地，目前正拆除電線桿。記者王燕華／攝影
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花蓮縣府斥資9億餘元拓寬縣道193線南段，第一期工程進入尾聲，預計10月底完工，台電配合同步將上百根電線桿地下化，縣長徐榛蔚今天關切工程進度，期待路面拓寬、電桿下地後，還給193線最美天際線。

縣府建設處長鄧子榆表示，193線南段拓寬總長5.2公里，分成兩期，第一期從南濱路的南濱抽水站到南海四街，長度約2.5公里，總經費3億2600萬元，第二期從南海四街到花蓮大橋，約6億3000萬元。

工程內容是將路寬從原本20公尺拓寬到30公尺，維持雙向四車道，新增機慢車道、自行車道和人行道，中央分隔島寬度也擴增到3公尺，每個路口設置左轉車道，較以往安全。

鄧子榆表示，拓寬道路時，同步向水利署爭取1億3000萬元，同步處理道路排水，也與台電及多單位配合一併整理管線，所以工期約3年。

工程進入最後階段，台電也加入施作電桿地下化。台電花蓮區處長蘇建財說，南濱路靠海，易受鹽害，遇有颱風等災害時，也可能吹倒電桿影響供電，配合縣府工程，興辦架空線下地管路工程，既能提高供電可靠度，也能美化市容。

前期工程已經完成，台電目前正施工拆除南濱路從南濱抽水站到南海四街的100多根電線桿，下禮拜就可拆完。徐榛蔚說，之後將將由縣府接手，鋪設柏油路面，並作綠美化，就可還給193線最美的天際線。

台電配合193線拓寬工程，讓電桿下地，目前正拆除電線桿。記者王燕華／攝影
台電配合193線拓寬工程，讓電桿下地，目前正拆除電線桿。記者王燕華／攝影
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花蓮縣長徐榛蔚（左2）今天到縣道193線南段拓寬工程，了解工程進度。記者王燕華／...
花蓮縣長徐榛蔚（左2）今天到縣道193線南段拓寬工程，了解工程進度。記者王燕華／攝影
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台電徐榛蔚
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