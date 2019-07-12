私房景點！宜蘭員山「螃蟹冒泡」 湧泉涼一夏

2019-07-12 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣員山鄉的螃蟹冒泡屬於天然湧泉池，水質清澈，夏天游泳戲水很涼爽。記者戴永華／攝影 分享 facebook 宜蘭地下水豐沛，長年不缺水，員山鄉更擁有不少天然湖泊、河流與泉水，民眾夏天戲水不必去人擠人，位於台九甲線旁的「螃蟹冒泡」，天然湧泉透清涼，水位高度90公分到100公分，是老少皆宜的戲水。

員山鄉湖北村的螃蟹冒泡，水池裡並非真的有螃蟹，而是當地屬於沙地，湧泉從沙底細縫冒出時，會產生許多小泡泡，細沙同時也因湧泉緩慢飄忽後再沉澱，看起來猶如螃蟹藏在沙地裡吐泡泡而得名，早年被當地居民當成飲用水及洗滌之用，至今附近還有一池水，偶爾會看到婦人池畔洗衣情景。

螃蟹冒泡的水質清澈，水溫約10幾到20度，非常清涼，清晨或傍晚戲水會感覺有點冷，最好先動動肢體，適應水溫。員山鄉公所表示，螃蟹冒泡占地約一公頃多，有二座大池可讓民眾游泳戲水，水位高度90到100公分，相對安全；另有一座小生態池，內有魚蝦，不過公所提醒，不要入池破壞生態。

近年來在鄉公所整建下，螃蟹冒泡有涼亭與廁所，池邊有落羽松，秋冬之際由綠轉紅別有一番美景。螃蟹冒泡位於前往雙連埤與福山植物園的台九甲省道路旁，民眾可規畫順遊。鄉公所建議，由於池水不深，民眾千萬不要跳水，離開前也請記得把垃圾帶走。

●如何去？

地址：宜蘭縣員山鄉大湖路18之10號。