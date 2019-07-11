羅東市區停電 疑因供電饋線故障搶修恢復中

2019-07-11 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣羅東鎮部分地區今晚9點多停電，包括純精路2段、倉前路、民生路、中華路，還有北投街一帶都停電，多處道路突然暗了下來，路燈不亮。

鎮公所接獲反映與通報，與台電公司連繫，初步發現是因供電饋線故障，台電已派員搶修復中。