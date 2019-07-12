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苦瓜花蓮6號 耐熱結果力強

2019-07-12 00:12聯合報 記者王思慧／花蓮報導

花蓮農改場改良花蓮的苦瓜品種，讓苦瓜產量更好。記者王思慧／攝影
花蓮農改場改良花蓮的苦瓜品種，讓苦瓜產量更好。記者王思慧／攝影
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花蓮農改場改良苦瓜品種，研發出「苦瓜花蓮6號」，因蘋果酸含量高，口感佳，富含高維生素C、葉酸、膳食纖維，對於想控制血糖的人來說，適合做鮮食沙拉；該品種苦瓜一公頃可產收50公噸，耐熱又不易裂果，預計花蓮、宜蘭及台東3縣投入種植。

花蓮農改場昨在壽豐鄉觀自在有機農場，舉辦苦瓜花蓮6號生產示範觀摩會，指該品種特性為分枝多、生長勢強、果實長橢圓形、果皮綠色，平均果重202.4公克，果長約21.9公分。而且果肉厚、口感佳、苦味適中、不易裂果，果實含有高維生素C、葉酸、總膳食纖維、蘋果酸等營養素。

花蓮農改場作物改良課副研究員全中和表示，苦瓜花蓮6號，適應性較好，結果力強，在東部都是適合品種，總生育日數約100天至125天，一公頃的地可種800棵、50公噸左右的苦瓜花蓮6號，若產收期延長甚至可產收到百公噸。

全中和提醒，苦瓜花蓮6號因顆數多套袋不容易，建議用網室栽培，政府有補助，只要把蜜蜂送進來授粉，果實品質也較好。

曾獲台灣十大神農獎的苦瓜農林瑞鵬表示，苦瓜花蓮6號是一年一期，種植50天後開花結果，4分地需要1000公斤有機肥；須留意種植防治蟲害，尤其是蟋蟀、蝸牛會把幼苗吃掉，建議紙杯罩起來隔絕。

農改場
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