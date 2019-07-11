蘇澳冷泉試營運 大眾池免費

2019-07-11 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



全世界唯二的蘇澳冷泉新園區昨天試營運，大眾池免費體驗。 圖／蘇澳鎮公所提供 分享 facebook

全世界「唯二」的宜蘭蘇澳冷泉經2年整建，終於開放新園區，昨天起到本月31日試營運 ，大眾池免費體驗，明天起到8月11日推出冷泉季系列活動，讓民眾可泡冷泉、玩潑水、吃美食。

蘇澳鎮公所指出，蘇澳冷泉公園再造工程完工，希望讓各地民眾體驗冷泉新園區魅力，並蒐集遊客意見。明天起每周末辦冷泉季系列活動，有登山健行、封街打水戰、巨星音樂會和露天電影院等。

蘇澳冷泉新園區規畫冷熱雙泉湯屋、大眾池區及戶外休憩空間。圖／蘇澳鎮公所提供 分享 facebook

鎮長李明哲說，蘇澳冷泉新園區規畫冷熱雙泉湯屋、大眾池區及戶外休憩空間，提供遊客更舒適的遊憩品質，也撤除圍籬打造開放性園區，使冷泉園區融入社區，並延伸植栽綠美化、增設相關設施。

李明哲表示，冷泉大眾池區改造後設兒童池，提供幼童安全戲水空間，還有淺水區及深水區，周邊休憩區、入水延伸階梯也更寬敞、安全。

鎮公所表示，冷泉新園區開幕，本月13日到8月11日每周末都有活動，明天七星嶺登高望遠健行首先登場，下午可以和森林王子張泰山潑水踩街，開幕晚會邀請金曲歌后艾怡良、許書豪、江志豐、陳怡婷、臭屁嬰仔等人演出。

活動中，捐發票可換枝仔冰或彈珠汽水，還能摸彩抽機車，冷泉園區內由在地文創商家、觀光工廠、農漁會等組成冷泉市集；台灣水泥公司合辦限量親子手作造型水泥盆器DIY；並有資源回收、廉政有獎徵答等活動。