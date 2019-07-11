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花蓮青農生產苦茶油 再獲國際評鑑獎項肯定

2019-07-11 20:25聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮青農林一州18歲時決心投入苦茶油事業，大學4年一邊忙課業，放假時就回花蓮榨油，還接受國際品油師訓練，取得認證，就為了提升自家苦茶油品質，他去年獲得比利時國際風味品質鑑定所的二星獎，上月再獲義大利國際品質評鑑大賞金質獎肯定，他笑說，是給即將畢業的自己最好的禮物。

22歲的林一州，18歲時因為覺得食安問題嚴重，決定投入生產苦茶油，並為此選填文化大學園藝系。他大一時就透過教授介紹，提前到茶業改良場實習，從挑選種苗到如何種植，苦練基本功，後來又在家庭支持下，購買機具榨油，創立品牌「東一嚴選」。

林一州認為要做出品牌口碑，品質很重要，還上課取得國際油品專家協會的國際品油師認證，幫助他在榨油時，更能從顏色、氣味分辨，提升自家油品品質。去年他的油品獲得比利時國際風味品質鑑定所的二星獎，去年11月再送往義大利參加國際品質評鑑大賞，獲得金質獎肯定，上月前往義大利領獎。

他表示，「國際品質評鑑大賞」是由比利時布魯塞爾的「國際和獨立的質量研究所」於1961年創建，是具代表性的世界性產品品質評鑑機構，每年送往評選的食品種類繁多，由獨立評審團從安全、味道、包裝、原料等進行審查後評定，最高榮譽是特別金獎，接下來依序是金質獎、銀質獎和銅質獎，獲獎的約有6成。

去年林一州在家人支持下，買下花蓮卓溪鄉的油茶樹園，園內有300株20年的老欉茶樹，他也計畫和在地小農合作，收購茶樹籽，讓花蓮優質的苦茶油產量進一步擴大。

花蓮青農林一州的「東一嚴選」品牌，接連在國際品質鑑品獲獎。記者王燕華／攝影
花蓮青農林一州的「東一嚴選」品牌，接連在國際品質鑑品獲獎。記者王燕華／攝影
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花蓮青農林一州成立「東一嚴選」品牌，對品質很要求，接連在國際品質鑑品獲獎。記者王...
花蓮青農林一州成立「東一嚴選」品牌，對品質很要求，接連在國際品質鑑品獲獎。記者王燕華／攝影
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義大利苦茶油比利時
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