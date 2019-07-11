親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

600坪！Dyson創辦人 買下新加坡最大最貴最高豪宅

打職棒，讓專業的來！期待Lamigo 2.0

拓展國際旅遊市場 泰國網紅至花蓮拍片

2019-07-11 18:51聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

隨著新南向政策的推動，東南亞地區來台旅客大幅成長，今年5月份泰國旅客來台與去年同期相比增加45%，花蓮縣政府為加強拓展泰國旅遊市場，特別邀請泰國網紅Jessica Wang至花蓮拍攝，透過網路個人平台上的介紹，及泰國旅行社後續針對花蓮旅遊產品的宣傳，提升泰國民眾對花蓮美食和美景的認識，進而至花蓮旅遊。

花蓮縣政府觀光處長唐玉書表示，Jessica是泰國美食界知名網紅，網路人氣高，Instagram有87萬人追蹤，Youtube亦有超過13萬人訂閱，除常分享自己生活上的點滴外，更在分享的貼文及影片中看見她精湛的廚藝，今年以挑戰者的身分參加泰國廚神當道第三季，該節目亦曾於3月來台取景。花蓮縣府盼透過這次邀請Jessica來花蓮旅遊拍攝，藉由她在社群網路高人氣及影響力，透過網路媒體的力量推廣至國際市場，推動泰國旅客來台旅遊。

本次拍攝及踩線行程包含花蓮最新觀光亮點的新天堂樂園、太魯閣、山月村及太魯閣晶英酒店、賞鯨及櫻之田野享用客家菜餚及養生野菜鍋等，在行程中讓Jessica了解花蓮到得天獨厚的地理環境及文化，除了在「清水斷崖」欣賞壯闊陡峭的山壁，更俯視一望無際的太平洋。

Jessica更搭乘賞鯨船徜徉太平洋追尋鯨豚蹤跡，至太魯閣走訪步道、並入住山月村的度假小木屋，不但能一探群山環繞的絕美景致，晚餐享用太魯閣族的特色風味餐，更於餐後欣賞太魯閣族歌舞表演，隨著悠揚歌聲一同跳舞。另花蓮最新熱門打卡點，包含亞洲最大量體的貨櫃星巴克，及獲兩個金氏世界紀錄的「新天堂樂園」也都在拍攝行程中，可望提升花蓮在泰國的能見度。

花蓮縣政府為加強拓展泰國旅遊市場，邀請泰國網紅Jessica Wang（左）至花...
花蓮縣政府為加強拓展泰國旅遊市場，邀請泰國網紅Jessica Wang（左）至花蓮拍攝觀光景點及美食。圖／花蓮縣政府提供
分享
花蓮縣觀光處處長唐玉書（左）贈送花蓮特色伴手禮給Jessica Wang（中）與...
花蓮縣觀光處處長唐玉書（左）贈送花蓮特色伴手禮給Jessica Wang（中）與泰國金上順國際觀光旅遊總經理王載麟。圖／花蓮縣政府提供
分享

泰國太魯閣族
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

代表花蓮 上騰工商吳文嘉獲全國孝行獎

2019-07-11 17:45

就是這碗古早味的麵 台東舉辦票選10大米苔目

2019-07-11 16:18

花蓮車站前計程車停等區破舊 蕭美琴爭取經費修繕

2019-07-11 15:26

首都客運司機起薪最高6萬 基隆聯合徵才216個職缺

2019-07-11 15:19

藝術家玩創意 宜蘭中興園區增加許多打卡新美景

2019-07-11 14:43

花蓮6號山苦瓜再進化 耐熱不易裂果產量佳

2019-07-11 13:49

涼啊！蘇澳冷泉今天起免費試營運 遊客搶泡

2019-07-11 13:46

郵票拚觀光 發行宜蘭新主題 搶孤與衝浪都入選

2019-07-11 13:18

蘇花改救災演練 7月22、24日各封1小時

2019-07-11 13:00

影／夏天泡溫泉的滋味 礁溪夏戀溫泉季攻略來了

2019-07-11 12:33

郭台銘吃的廟口大麵炒 文史作家：那是台灣古早麵滋味

2019-07-11 10:43

親子旅新據點 澎澎鬆鬆守護獅來相伴

2019-07-11 09:35

友善在地農業 花蓮周末3場市集小農大集合

2019-07-11 07:39

中角灣打造衝浪勝地／海大教授：兼顧選手訓練、民眾休閒

2019-07-11 00:09

宜蘭市李科永紀念圖書館 動工

2019-07-10 23:36

花蓮車站美食街 明起陸續開賣

2019-07-10 23:31

6個月沒清運 累積超過700噸／蘭嶼綠島垃圾 環署擬一條龍解決

2019-07-10 23:28

原民會 助台東推展歲時祭儀

2019-07-10 23:22

民進黨基隆徵召蔡適應爭取立委連任 蔡：全力以赴

2019-07-10 16:54

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

原民會今年原民歲時祭儀等預算5.9億 台東就獲1.699億

2019-07-10 17:09
看更多

熱門文章

影／蛇吞愛鳥！出國返家鳥籠內剩1條蛇 心都碎了

2019-07-11 13:26

蘇嘉全盼妻打消選立委念頭 自己也不再續任不分區立委

2019-07-10 20:19

要命的巧合！ 台二線死亡車禍昨奪1命3年前同天也奪1命

2019-07-11 08:56

郭台銘吃的廟口大麵炒 文史作家：那是台灣古早麵滋味

2019-07-11 10:43

影／台中療癒系落羽松祕境期間限定？吸引民眾探訪

2019-07-11 07:47

鹿谷鄉要開徵10元觀光捐！南投縣府：地方捐要中央核定

2019-07-11 11:25

台南傍晚雨勢猛烈 2地下道一度積水管制

2019-07-10 21:32

金門秋節家戶配酒 縣府敲定8/5金湖開賣

2019-07-11 15:18

已故嚴凱泰善舉不熄 續捐北市環保市民工百萬保險金

2019-07-11 12:23

影／北漂青年陳鴻瑄返鄉創業 老家開賣古早味蚵嗲

2019-07-10 23:02

埔里垃圾外運又被「退貨」 清潔隊將加強破袋稽查

2019-07-11 14:46

機車沒定檢被攔查 桃市環保局7月起直接開罰500元

2019-07-11 13:49

嘉義市防空汙 環保局：換購電動車最高補助3萬元

2019-07-11 12:30

竹市勞工學苑明開放報名 20種課程免費學習

2019-07-11 17:07

雙子星案 北市府限期要求南海簽約

2019-07-10 23:05

石虎究竟多少隻？苗栗8月啟動族群數量與分布調查

2019-07-10 21:42

員工下班安坐摸腳 速食店遭批噁心

2019-07-11 12:23

王功漁火節剝蚵、烤蚵來嚐鮮 燈塔扭蛋機限定優惠

2019-07-11 13:10

台南愛文芒果盛產 農委會收購近千噸

2019-07-11 00:00

楊文科宣布12年國教向下延伸：新竹縣小一開始教英語

2019-07-11 16:00

獎金多多 友善石虎生態服務擇定苗栗南投試辦

2019-07-10 20:25

影／鄉長唱山歌熱場 18鄉鎮市共同宣示「𠊎講客」

2019-07-10 22:01

桃園龜山200戶 15日晚上10點起停水8小時

2019-07-11 15:01

金門學童蛀牙比例高 盧冠宇建議提高塗氟率

2019-07-10 19:38

影／福隆海邊出現沙龍捲風 遊客驚呆

2019-07-11 17:45

首都客運司機起薪最高6萬 基隆聯合徵才216個職缺

2019-07-11 15:19

就等這一刻！稻田中「超萌巨型貓頭鷹」百人收割

2019-07-11 07:40

徵收戶嫌價差大 桃園航空城15日起土地協議價購

2019-07-10 23:26

午夜強降雨 高市路竹區積水半個輪胎深

2019-07-11 02:13

不必多走2公里！ 台中公車繞進裡冷、哈崙台部落

2019-07-11 13:25

國有地佔用「黑戶」獲正名 麥寮今發出首張合法證明

2019-07-11 13:05

中市自由停車場一樓兩治 民眾霧煞煞

2019-07-11 17:07

大雨攪局 台灣本島遊隼繁殖今年僅8幼鳥離巢

2019-07-11 14:52

金蜜芒果水傷7成 埔心農會收購製限量冰棒

2019-07-10 22:40

新北中角灣打造國際衝浪勝地 興建水上國民運動中心

2019-07-11 00:05

海歸青農與返鄉主廚 共推桃園在地有機食材

2019-07-10 20:14

聽見大海的求救聲！ 赴小琉球指名這招牌 環保護生態

2019-07-11 12:56

基隆首辦極限電競冠軍6萬 林右昌明天和學生直播練舞功

2019-07-11 09:18

甘蔗失寵致供需失衡 蔗農盼政府幫忙找生路

2019-07-11 16:08

最狂加建！員林透天厝5樓變7樓 公所勒令停工

2019-07-11 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top