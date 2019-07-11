拓展國際旅遊市場 泰國網紅至花蓮拍片

2019-07-11 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



隨著新南向政策的推動，東南亞地區來台旅客大幅成長，今年5月份泰國旅客來台與去年同期相比增加45%，花蓮縣政府為加強拓展泰國旅遊市場，特別邀請泰國網紅Jessica Wang至花蓮拍攝，透過網路個人平台上的介紹，及泰國旅行社後續針對花蓮旅遊產品的宣傳，提升泰國民眾對花蓮美食和美景的認識，進而至花蓮旅遊。

花蓮縣政府觀光處長唐玉書表示，Jessica是泰國美食界知名網紅，網路人氣高，Instagram有87萬人追蹤，Youtube亦有超過13萬人訂閱，除常分享自己生活上的點滴外，更在分享的貼文及影片中看見她精湛的廚藝，今年以挑戰者的身分參加泰國廚神當道第三季，該節目亦曾於3月來台取景。花蓮縣府盼透過這次邀請Jessica來花蓮旅遊拍攝，藉由她在社群網路高人氣及影響力，透過網路媒體的力量推廣至國際市場，推動泰國旅客來台旅遊。

本次拍攝及踩線行程包含花蓮最新觀光亮點的新天堂樂園、太魯閣、山月村及太魯閣晶英酒店、賞鯨及櫻之田野享用客家菜餚及養生野菜鍋等，在行程中讓Jessica了解花蓮到得天獨厚的地理環境及文化，除了在「清水斷崖」欣賞壯闊陡峭的山壁，更俯視一望無際的太平洋。