代表花蓮 上騰工商吳文嘉獲全國孝行獎

2019-07-11 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮上騰工商餐飲科二年級學生吳文嘉自父親過世後，幫助體弱母親在菜市場幫忙，平時到各飯店工讀，並多次在民間及機關舉辦孝道表揚中獲得肯定，這次在花蓮縣長徐榛蔚唯一推薦下，榮獲108年全國孝行獎。吳文嘉感謝社會上資助他的愛心團體和個人，往後有能力時也要盡力協助需要幫助的人。

上騰工商校長溫智雄說，吳文嘉畢業於化仁國中，自幼父親身體不佳，母親為外籍配偶，家庭經濟來源不穩定，空閒的時間都會幫忙家裡。自父親過逝後，家庭經濟重擔全在母親身上，因母親身份問題在社會上工作不易，清晨兩三點就到果菜市場做粗活，早上回家稍作休息又到自助餐店洗碗筷，賺取微薄薪資。

「孩子的成熟懂事讓人不捨」導師吳承憲表示，吳文嘉家庭為低收入戶，但他依然樂觀進取，除協助體弱的母親於市場粗活搬運果菜工作外，也在學校媒合下到各大建教飯店臨時工讀。吳文嘉學科成績更是班上第一名，品性操守好，學校推動的校內外服務，總是看得到他的身影。專業領域上，每天協助科任老師備料及教學準備，也指導國中技藝班學生學習，是老師們公認最好的幫手。

上騰工商學務主任羅志屏、輔導主任蔡寶瑤對弱勢學生照顧有加，積極協助吳文嘉申請各種獎助學金，讓他沒有後顧之憂；實習主任游恩郎和餐飲科老師也常常暗中資助他材料費，參加各地大小比賽，吳文嘉希望未來可以朝自己的理想邁進，擔任一位出色烘焙與美食專家。