考上大學就發愁 宜蘭家扶中心籌獎助學金

2019-07-11 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭家扶中心發現，每年的寒暑假，家長總想著孩子要開學學費夠不夠？孩子想著要開學了要不要打工？打幾份工？助學貸款要不要連生活費一起貸？繳費期限越近，緊張與壓力越明顯。

宜蘭家扶中心表示，對於經常要面對經濟壓力的孩子來說，有時讓他寧可休學，進入職場，減輕家中經濟負擔，但對於自身興趣及能力都尚未能充分的發展，就要面對職場上各類的挑戰，就要面對職場上各類的挑戰，也帶來各種不小的挫折與困難，這往往也使得孩子必須提早成為家庭的家計負擔者之一，而提高陷入經濟貧窮二代的窘境。

為幫助經濟弱勢家庭的孩子穩定就學，宜蘭家扶中心募獎助學金，將頒發約300萬的獎助學金，協助約200名國小、國中、高中及大專學子，紓解他們在9月開學前的經濟壓力。

宜蘭家扶中心主任許孟爵表示，獎學金不單只是金錢上的協助，助學人的支持肯定，更是社會溫暖的協助，給予孩子心靈上的支持，感受到社會上的和善，就像伸出一雙有力量的手臂，拉了孩子一把。

家扶中心舉例說，因獎助學金，家扶孩子更能在逆境中向上。

其中，小如是家扶中心扶助的孩子，父母離異後，由父親撫養照顧２名子女，父親因工作跌倒摔傷頸椎，需休養一段時間，無法從事原本的工作，家中收入也中斷了，小如的哥哥為負擔家計，毫不考慮選擇投入職場，就讀大學小如，因需要照顧父親每天通勤往返台北，讓父親相當不捨，但也無可奈何。

小如成績表現不錯，為了減輕家中經濟負擔，利用假日間打工，並運用自己在學業上的表現爭取申請家扶中心獎學金，讓自己可以兼顧學業學習外，也訓練自己規畫時間安排和獎學金的運用，讓自己能夠減輕父親與哥哥的負擔，又能持續自己的大學學習之路。

家扶孩子「小智」國中時，媽媽帶著他與弟弟投靠宜蘭的阿姨，今年以繁星計畫上大學，為了讓媽媽可以找到一份安全穩定的工作，小智寒暑假一定部落裡的超商打工，來減輕家裡的負擔。

高二生小琪的爸爸因為一場意外無法工作，媽媽為家中主要工作者，媽媽除了照顧小琪外，還需照顧妹妹及爸爸，小琪不因如此而放棄學習動力，就讀高二的她在校成績名列前茅，透過家扶中心獎學金，減輕媽媽經濟負擔。