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花蓮車站前計程車停等區破舊 蕭美琴爭取經費修繕

2019-07-11 15:26聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

台鐵花蓮車站正進行站體改善工程，提升整體環境品質，但計程車停等區現有設施老舊破損不堪，不僅影響旅客乘車品質、計程車司機候客不便，也有礙整體觀瞻。立委蕭美琴前往會勘，了解現場實際情形，並請花蓮縣議員協助地方政府向中央提報申請相關計畫，也爭取公路總局協助，改善計程車等候區設施。

花蓮車站第二階段站體改建工程預計於今年八月底完工，九月中旬啟用，為配合二期工程，計程車停等區暫時北移到花蓮客運轉運站周邊。計程車業者反應，九月原站體改建工程完工後，將回到原本的排班區，但原停等區設施年久失修，遮雨棚破舊不堪，大理石鋪面也因車輛行駛凹凸不平，應配合新站改建，一併提升環境品質。

另外，因候客區標示不明顯，且與旅客出站動線距離較遠，不便民眾搭乘計程車，也需要加強導引標示。

為解決站前計程車排班環境等問題，蕭美琴邀集相關單位現場會勘，包括台鐵花蓮運務段段長吳金添、花蓮車站站長林德香、鐵路警察局花蓮分局長鄭家昇、花蓮縣政府觀光處以及警察局交通隊，縣議員莊枝財、張美慧、黃振富議員辦公室主任等也到場關心。

蕭美琴指出，計程車等候區的地磚、遮雨棚及排班動線區都亟待改善，公路總局「公路公共運輸多元推升計畫」可支應改善車站周邊設施經費。蕭美琴提出其他車站申請計畫做為案例，可有效優化車站周邊設施環境。在場議員也允諾將組成專案小組，協助向花蓮縣政府協調溝通，盡速提案申請，蕭美琴將積極追蹤爭取公路總局配合辦理。

立委蕭美琴（中）會勘花蓮車站，希望能解決站前計程車停等區破舊情形。圖／立委蕭美琴...
立委蕭美琴（中）會勘花蓮車站，希望能解決站前計程車停等區破舊情形。圖／立委蕭美琴辦公室提供
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花蓮車站前的計程車停等區，大理石鋪面因車輛行駛凹凸不平。圖／立委蕭美琴辦公室提供
花蓮車站前的計程車停等區，大理石鋪面因車輛行駛凹凸不平。圖／立委蕭美琴辦公室提供
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計程車蕭美琴警察
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