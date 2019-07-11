花蓮車站前計程車停等區破舊 蕭美琴爭取經費修繕

2019-07-11 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



台鐵花蓮車站正進行站體改善工程，提升整體環境品質，但計程車停等區現有設施老舊破損不堪，不僅影響旅客乘車品質、計程車司機候客不便，也有礙整體觀瞻。立委蕭美琴前往會勘，了解現場實際情形，並請花蓮縣議員協助地方政府向中央提報申請相關計畫，也爭取公路總局協助，改善計程車等候區設施。

花蓮車站第二階段站體改建工程預計於今年八月底完工，九月中旬啟用，為配合二期工程，計程車停等區暫時北移到花蓮客運轉運站周邊。計程車業者反應，九月原站體改建工程完工後，將回到原本的排班區，但原停等區設施年久失修，遮雨棚破舊不堪，大理石鋪面也因車輛行駛凹凸不平，應配合新站改建，一併提升環境品質。

另外，因候客區標示不明顯，且與旅客出站動線距離較遠，不便民眾搭乘計程車，也需要加強導引標示。

為解決站前計程車排班環境等問題，蕭美琴邀集相關單位現場會勘，包括台鐵花蓮運務段段長吳金添、花蓮車站站長林德香、鐵路警察局花蓮分局長鄭家昇、花蓮縣政府觀光處以及警察局交通隊，縣議員莊枝財、張美慧、黃振富議員辦公室主任等也到場關心。