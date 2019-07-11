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首都客運司機起薪最高6萬 基隆聯合徵才216個職缺

2019-07-11 15:19聯合報 記者游明煌╱即時報導

勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心18日下午2時至4時，在中正路102號就業中心辦理聯合徵才活動，邀請10家優質廠商，提供216個工作機會，其中有很多職缺學經歷不拘，亦有兼職工作，歡迎社會新鮮人及初次尋職者踴躍應徵。其中首都客運徵起薪最高6萬元的司機，及4萬3000元的調度員等計22名。

此次徵才3成以上薪資超過3萬元，值得待業或有轉職規畫的求職朋友嘗試。也有制度福利均優的上市上櫃公司參加徵才，開出的職缺十分多樣化，且有日、夜班供選擇。此外，首都客運徵起薪最高6萬元司機及4萬3000元的調度員等計22名。

還有三商餐飲開出40名全職及計時的工作職缺、威聯通科技也有50個以上的人力需求，從品保工程師、CNC技術員到倉管員、品檢員等，各式各樣的職缺等您踴躍應徵，給自己有更多的發展性。

基隆就業中心表示，為輔導想轉職或待業中的求職者順利進入職場，並協助廠商盡快補實人力缺口，每月辦理的聯合徵才活動皆邀集有人力需求的優良廠商到場，讓待業或轉職的求職者與雇主、人資現場面試，大大節省求職及求才的時間與成本。

基隆就業中心主任盛慧中表示，參加現場徵才活動可以在第一時間與人資或雇主面對面細談，免去投遞履歷後的不確定感與漫長等待。對於擔心自己因年齡或其他不利因素而不容易得到面試通知的求職朋友，更是一個最佳途徑，如能和就業中心或六堵分站的就業服務員預約學習面試技巧與應答注意事項，做好事前準備，就能大大提升錄取機率。

另經濟弱勢者更可運用「協助特定對象及弱勢求職者服裝儀容整備服務」打點好自己的門面，失、待業者重返職場並非難事。相關細節請洽基隆就業中心(02)24225263及六堵分站(02)24515020，或上「台灣就業通」官網查詢，網址為http://www.taiwanjobs.gov.tw。

勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心18日下午2時至4時，在中正路102號就業中心...
勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心18日下午2時至4時，在中正路102號就業中心辦理聯合徵才活動，邀請10家優質廠商，提供216個工作機會。記者游明煌／翻攝
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