花蓮6號山苦瓜再進化 耐熱不易裂果產量佳

2019-07-11 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮農改場改良苦瓜品種，研發出「苦瓜花蓮6號」，因蘋果酸含量高，口感較佳，也富含高維生素C、葉酸、膳食纖維，對於想控制血糖的人來說，非常適合做成鮮食沙拉；此品種苦瓜一公頃可產收50公噸，耐熱又不易裂果。農友林瑞鵬今日示範栽培技術，吸引許多農友詢問，希望取得授權栽種新品種苦瓜。

花蓮農改場今日在壽豐鄉觀自在有機農場，舉辦苦瓜花蓮6號生產示範觀摩會，介紹此品種特性為分枝多、生長勢強、果實長橢圓形、果皮綠色，平均果重202.4公克，果長約21.9公分。花蓮農改場作物改良課副研究員全中和表示，一公頃的地可種800棵左右，像農友林瑞鵬在有機農場種植500至550棵，根據經驗生長得很好，一公頃可收50公噸左右，若產收期延長甚至可產收到百公噸。

全中和說，苦瓜花蓮6號在東部都是適合的品種，適應性較好，結果力強；果肉厚、口感佳、苦味適中、不易裂果，果實含有高維生素C、葉酸、總膳食纖維、蘋果酸等，總生育日數約100天至125天。

在栽培方面，因顆數多套袋不容易，建議用網室栽培，政府有補助，只要把蜜蜂送進來授粉，果實品質也較好，像農友林瑞鵬用有機栽培，也較受消費者喜歡。