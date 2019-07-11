涼啊！蘇澳冷泉今天起免費試營運 遊客搶泡

2019-07-11 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



被形容全世界唯二冷泉之一的蘇澳冷泉，經2年整建設施，新園區終於開放，今天（7月11日）試營運 ，大眾池免費體驗，7月13日到8月11日推出冷泉季，可以泡冷泉、玩潑水、吃美食。

蘇澳鎮公所指出，蘇澳冷泉公園再造工程落成完工，為讓各地民眾儘早體驗冷泉新園區魅力，並蒐集入園遊客回饋相關改善意見，蘇澳鎮公所今天起試營運，園區大眾池將免費開放泡湯，期限至7月31日止。

同時，7月13日起每周末舉辦冷泉季系列活動，有登山健行、封街打水戰、巨星音樂會，還有露天電影院等。

蘇澳鎮長李明哲指出，蘇澳冷泉新園區規劃冷熱雙泉湯屋、大眾池區及戶外休憩空間，提供遊客更舒適的遊憩品質，更撤除圍籬，打造開放性園區，使冷泉園區成為社區整體的一部份，並延伸綠美化植栽、增設相關設施等。

李明哲表示，冷泉大眾池區改造後除設有兒童池，提供幼童安全戲水空間，還設有淺水區及深水區，周邊的休憩區、入水延伸階梯也更加寬敞、安全。

鎮公所表示，因應冷泉新園區開幕，今年搭配一整個月系列活動，從7月13日到8月11日每周末，均有精彩活動，首先登場為7月13日的七星嶺登高望遠健行，下午還可以跟森林王子張泰山一起潑水踩街，開幕晚會邀請到金曲歌后艾怡良、許書豪、江志豐、陳怡婷、臭屁嬰仔等演出。