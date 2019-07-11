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八年級生問為何要買房？ 他不買房要年輕人逆向操作

涼啊！蘇澳冷泉今天起免費試營運 遊客搶泡

2019-07-11 13:46聯合報 記者羅建旺╱即時報導

被形容全世界唯二冷泉之一的蘇澳冷泉，經2年整建設施，新園區終於開放，今天（7月11日）試營運 ，大眾池免費體驗，7月13日到8月11日推出冷泉季，可以泡冷泉、玩潑水、吃美食。

蘇澳鎮公所指出，蘇澳冷泉公園再造工程落成完工，為讓各地民眾儘早體驗冷泉新園區魅力，並蒐集入園遊客回饋相關改善意見，蘇澳鎮公所今天起試營運，園區大眾池將免費開放泡湯，期限至7月31日止。

同時，7月13日起每周末舉辦冷泉季系列活動，有登山健行、封街打水戰、巨星音樂會，還有露天電影院等。

蘇澳鎮長李明哲指出，蘇澳冷泉新園區規劃冷熱雙泉湯屋、大眾池區及戶外休憩空間，提供遊客更舒適的遊憩品質，更撤除圍籬，打造開放性園區，使冷泉園區成為社區整體的一部份，並延伸綠美化植栽、增設相關設施等。

李明哲表示，冷泉大眾池區改造後除設有兒童池，提供幼童安全戲水空間，還設有淺水區及深水區，周邊的休憩區、入水延伸階梯也更加寬敞、安全。

鎮公所表示，因應冷泉新園區開幕，今年搭配一整個月系列活動，從7月13日到8月11日每周末，均有精彩活動，首先登場為7月13日的七星嶺登高望遠健行，下午還可以跟森林王子張泰山一起潑水踩街，開幕晚會邀請到金曲歌后艾怡良、許書豪、江志豐、陳怡婷、臭屁嬰仔等演出。

同時，捐發票可換枝仔冰或彈珠汽水，還有機會摸彩抽125西西機車，冷泉園區內有在地文創商家、觀光工廠、農漁會等組成冷泉市集，並有資源回收宣導、數位機會中心、廉政有獎徵答等活動，今年首次與台灣水泥公司合作，舉辦限量水泥手作DIY，邀親子民眾手作造型水泥盆器。

全世界唯二的蘇澳冷泉，新園區今天（7月11日）試營運 ，大眾池免費體驗，7月13...
全世界唯二的蘇澳冷泉，新園區今天（7月11日）試營運 ，大眾池免費體驗，7月13日到8月11日推出冷泉季，可以泡冷泉、玩潑水、吃美食。圖／蘇澳鎮公所提供
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全世界唯二的蘇澳冷泉，新園區今天（7月11日）試營運 ，大眾池免費體驗，7月13...
全世界唯二的蘇澳冷泉，新園區今天（7月11日）試營運 ，大眾池免費體驗，7月13日到8月11日推出冷泉季，可以泡冷泉、玩潑水、吃美食。圖／蘇澳鎮公所提供
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全世界唯二的蘇澳冷泉，新園區今天（7月11日）試營運 ，大眾池免費體驗。圖／蘇澳...
全世界唯二的蘇澳冷泉，新園區今天（7月11日）試營運 ，大眾池免費體驗。圖／蘇澳鎮公所提供
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冷泉蘇澳李明哲
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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