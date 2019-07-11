郵票拚觀光 發行宜蘭新主題 搶孤與衝浪都入選

2019-07-11 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



中華郵政最新發行「寶島風情郵票-宜蘭縣」1套4枚，蘭陽博物館、外澳衝浪、頭城搶孤及冬山河獲選為主圖，本月16日上午10點半將在宜蘭市「丟丟噹森林」舉辦郵票發行典禮，同時以嘉年華會慶祝郵政123周年。

宜蘭郵局指出，宜蘭擁有瑰麗的自然生態環境、豐沛的海洋遊憩資源，民俗文化氣息濃厚，每年夏季國際童玩藝術節總吸引大量的人潮，中華郵政為協助推展觀光，此次選擇風光明媚的宜蘭縣為主題發行郵票，適逢今年郵政成立123週年，結合123郵臺灣系列活動，邀請大家一同走訪宜蘭，欣賞這美麗的蘭陽風情。

中華郵政「寶島風情郵票-宜蘭縣」郵票7月16日發行，以蘭陽博物館、外澳衝浪、頭城搶孤及冬山河等知名觀光景點及活動為題材，1套4枚，由祥獅獻瑞揭開序幕，中華郵政公司董事長吳宏謀主持，邀請立委陳歐珀、宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣議會議長張建榮等人共同為郵票發行揭幕。

宜蘭郵局表示，新郵票發表會上，安排宜蘭文化資產歌仔戲演出，同時結合在地攤位，展示公館國小、三民國小集郵教室及宜蘭高商集郵社團精彩作品，並有慢飛天使餅乾、宜蘭特產茶、金棗、米及水果等農特產市集，是嘉年華會不可錯過的微型派對。