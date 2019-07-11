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影／夏天泡溫泉的滋味 礁溪夏戀溫泉季攻略來了

2019-07-11 12:33聯合報 記者羅建旺╱即時報導

夏天熱，但泡溫泉，還是別有風味。

宜蘭縣礁溪鄉公所今天推出「2019夏戀礁溪溫泉季」，系列活動有7月11日到10月31日的玩轉礁溪，有APP遊戲闖關抽好禮、AR抓寶享優惠，7月19日到20日的夏日響宴，有音樂表演、魔術互動、花式籃球、手創市集、APP現場下載限量好禮送，還有7月與8月的童玩趣礁溪交心一夏，有童玩國外團體演出、樂團演出、礁溪詞曲創作之歌等。

「溫泉全年都可以泡，夏天水溫可調降攝氏38度、39度，泡湯後，休息個10分鐘，非常舒服。」溫泉業者方翠華教撇步，並提醒夏天泡溫泉，要補充水分。

鄉長張永德指出，冬天浸泡在熱呼呼溫泉裡，絕對是一件很享受的事，到了夏天，相信不少人光想到要跳到一大鍋熱溫泉，就覺得是種煎熬而卻步，但其實夏天泡溫泉有很多好處，不僅養生保健，還有消暑、解勞及瘦身的功效。

張永德表示，礁溪鄉為推動智慧觀光並吸引旅客入店消費，溫泉季中推出「玩轉礁溪」APP，民眾只要下載APP即可享有合作店家專屬優惠，完成闖關遊戲可獲得9月與10月住宿8折優惠，填問券即可抽獎得手機、機票住宿券等好禮，還可透過AR互動程式在街角找到溫泉寶寶的蹤跡，歡迎國內外遊客暑假來礁溪聽音樂、看魔幻、動手玩，好康好玩滿載而歸。

夏戀溫泉季今天在礁溪湯圍溝溫泉公園展開，呼應「玩轉」主題，由特技團隊馬戲之門以活潑、動感、有趣精采的特技表演呈現，同時發表「玩轉礁溪」APP，鄉長張永德等人以集章圖用印完成闖關遊戲，邀請遊客遊礁溪泡好湯。

鄉公所表示，「玩轉礁溪」APP，只要下載APP就可以獲得3重優惠，第1重折扣，超過40家的美食及伴手禮等優惠，第2重玩轉礁溪闖關集章領住宿優惠券，第3重填問卷抽iPhone XR、機票及住宿券等，另外APP還有1項功能將帶領遊客感受AR旅遊拍照的樂趣。

鄉公所指出，大多數人習慣在冬季泡溫泉，造成夏、冬季泡溫泉旅遊人口嚴重落差，為倡導夏季泡湯好處多多，配合夏季三伏日「冬病夏治」的理論(2019年三伏日為7月12日到8月20日)，夏日時節鼓勵遊客來礁溪泡溫泉，調養身體、提高抗病力、儲備冬季元氣。

「2019夏戀礁溪溫泉季」系列活動「玩轉礁溪」多項，還有３重送，有機票與住宿券等...
「2019夏戀礁溪溫泉季」系列活動「玩轉礁溪」多項，還有３重送，有機票與住宿券等獎品。記者羅建旺／攝影
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夏天熱，但泡溫泉，還是別有風味。記者羅建旺／攝影
夏天熱，但泡溫泉，還是別有風味。記者羅建旺／攝影
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夏戀礁溪溫泉季今天在礁溪湯圍溝溫泉公園展開，呼應「玩轉」主題，由特技團隊馬戲之門...
夏戀礁溪溫泉季今天在礁溪湯圍溝溫泉公園展開，呼應「玩轉」主題，由特技團隊馬戲之門以活潑、動感、有趣精彩的特技表演呈現。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣礁溪鄉公所今天推出「2019夏戀礁溪溫泉季」，鄉長張永德邀請遊客泡好湯。記...
宜蘭縣礁溪鄉公所今天推出「2019夏戀礁溪溫泉季」，鄉長張永德邀請遊客泡好湯。記者羅建旺／攝影
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