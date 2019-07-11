親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓粉真的在家裡等電話！最新民調：韓國瑜完勝郭台銘

懷孕女住院醫師免值夜班 為何惹議？

郭台銘吃的廟口大麵炒 文史作家：那是台灣古早麵滋味

2019-07-11 10:43聯合報 記者吳淑君╱即時報導

國民黨總統初選參選人郭台銘昨天到基隆，還到廟口吃了花枝焿及大麵炒，直說好吃，台灣文史作家，曾出版「台灣小吃之美：基隆廟口」的曹銘宗說，這家超過一甲子的老店，大麵炒不是一般炒麵，這是台灣古早麵的滋味，花枝焿要加店家自製新鮮辣椒，是很多老顧客的最愛。

昨天帶郭董去廟口吃好料的國民黨基隆市黨部主委黃希賢說，花枝焿及大麵炒這攤，有6、70年歷史，是他從小吃到大的好滋味，郭董也很喜歡。

曾出版「台灣小吃之美：基隆廟口」，今年要再版的曹銘宗說，台灣是小吃王圈，基隆廟口小吃則是台灣最有傳統、最具代表性的廟口小吃。

他在臉書PO文指出，郭董說只有他能翻轉基隆港，他當選總統會把基隆港建設為東南亞、東北亞最棒的貨運轉口港、集散地。很多基隆朋友覺得這張支票很芭樂，在此暫未不談，他想郭董對基隆最具體的貢獻是到廟口吃了「大麵炒」與「花枝焿」。

雖然有人質疑基隆廟口40號攤的代表性，但這家超過一甲子的老店，口味獨特，生意很好。

這家的「大麵炒」不是一般炒麵，而是以高筋麵粉所做較粗的熟麵，蒸熱後拌炒豬油，加點韭菜，淋上一小勺蒜蓉清醬油（白豆油），這是台灣古早麵的滋味。

為何不叫「炒大麵」而叫「大麵炒」？這是傳統台語三個字食物名，其他還有米粉炒、蚵仔煎、鯊魚煙、菜頭滷、豆乾糋（tsìnn）、魷魚煠（sa̍h）等，把烹飪的動詞放在最後，讓小吃名字生動起來。

曹銘宗說，這家的「花枝焿」不是魷魚焿喔，花枝切塊，裹了魚漿煮熟，撒上芫荽，淋些烏醋，焿湯十分清甜。他會先喝幾口，然後再加店家自製新鮮辣椒，享用兩種湯味。花枝塊中會有些頭足部位，咬感爽脆，很多老顧客的最愛。

曹銘宗說，基隆廟口這家「大麵炒」不是一般炒麵，而是以高筋麵粉所做較粗的熟麵，蒸熱...
曹銘宗說，基隆廟口這家「大麵炒」不是一般炒麵，而是以高筋麵粉所做較粗的熟麵，蒸熱後拌炒豬油，加點韭菜，淋上一小勺蒜蓉清醬油，這是台灣古早麵的滋味。圖／曹銘宗提供
分享
基隆廟口40號攤，是超過一甲子的老店，口味獨特，生意很好。圖／曹銘宗提供
基隆廟口40號攤，是超過一甲子的老店，口味獨特，生意很好。圖／曹銘宗提供
分享
曹銘宗說，基隆廟口這家「大麵炒」不是一般炒麵，而是以高筋麵粉所做較粗的熟麵，蒸熱...
曹銘宗說，基隆廟口這家「大麵炒」不是一般炒麵，而是以高筋麵粉所做較粗的熟麵，蒸熱後拌炒豬油，加點韭菜，淋上一小勺蒜蓉清醬油，這是台灣古早麵的滋味。圖／曹銘宗提供
分享
國民黨總統初選參選人郭台銘昨天到基隆，還到廟口吃了花枝焿及大麵炒，基隆美食引起很...
國民黨總統初選參選人郭台銘昨天到基隆，還到廟口吃了花枝焿及大麵炒，基隆美食引起很多討論。記者游明煌／攝影
分享
「花枝焿」的花枝切塊，裹了魚漿煮熟，撒上芫荽，淋些烏醋，焿湯十分清甜。圖／曹銘宗...
「花枝焿」的花枝切塊，裹了魚漿煮熟，撒上芫荽，淋些烏醋，焿湯十分清甜。圖／曹銘宗提供
分享

基隆港小吃郭董
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

親子旅新據點 澎澎鬆鬆守護獅來相伴

2019-07-11 09:35

友善在地農業 花蓮周末3場市集小農大集合

2019-07-11 07:39

中角灣打造衝浪勝地／海大教授：兼顧選手訓練、民眾休閒

2019-07-11 00:09

宜蘭市李科永紀念圖書館 動工

2019-07-10 23:36

花蓮車站美食街 明起陸續開賣

2019-07-10 23:31

6個月沒清運 累積超過700噸／蘭嶼綠島垃圾 環署擬一條龍解決

2019-07-10 23:28

原民會 助台東推展歲時祭儀

2019-07-10 23:22

民進黨基隆徵召蔡適應爭取立委連任 蔡：全力以赴

2019-07-10 16:54

熱門文章

跨國同婚多一對 戶政所充滿甜蜜氛圍

2019-07-10 13:44

蘇嘉全盼妻打消選立委念頭 自己也不再續任不分區立委

2019-07-10 20:19

台中老人假牙補助今上路 全口最高補助4萬元

2019-07-10 17:22

雲林住宅補貼開辦了 租金補貼每月最高3千元

2019-07-10 12:20

蘇嘉全妻要參選立委 挨批「民進黨還需要敵人嗎？」

2019-07-10 15:31

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top