郭台銘吃的廟口大麵炒 文史作家：那是台灣古早麵滋味

2019-07-11 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



國民黨總統初選參選人郭台銘昨天到基隆，還到廟口吃了花枝焿及大麵炒，直說好吃，台灣文史作家，曾出版「台灣小吃之美：基隆廟口」的曹銘宗說，這家超過一甲子的老店，大麵炒不是一般炒麵，這是台灣古早麵的滋味，花枝焿要加店家自製新鮮辣椒，是很多老顧客的最愛。

昨天帶郭董去廟口吃好料的國民黨基隆市黨部主委黃希賢說，花枝焿及大麵炒這攤，有6、70年歷史，是他從小吃到大的好滋味，郭董也很喜歡。

曾出版「台灣小吃之美：基隆廟口」，今年要再版的曹銘宗說，台灣是小吃王圈，基隆廟口小吃則是台灣最有傳統、最具代表性的廟口小吃。

他在臉書PO文指出，郭董說只有他能翻轉基隆港，他當選總統會把基隆港建設為東南亞、東北亞最棒的貨運轉口港、集散地。很多基隆朋友覺得這張支票很芭樂，在此暫未不談，他想郭董對基隆最具體的貢獻是到廟口吃了「大麵炒」與「花枝焿」。

雖然有人質疑基隆廟口40號攤的代表性，但這家超過一甲子的老店，口味獨特，生意很好。

這家的「大麵炒」不是一般炒麵，而是以高筋麵粉所做較粗的熟麵，蒸熱後拌炒豬油，加點韭菜，淋上一小勺蒜蓉清醬油（白豆油），這是台灣古早麵的滋味。

為何不叫「炒大麵」而叫「大麵炒」？這是傳統台語三個字食物名，其他還有米粉炒、蚵仔煎、鯊魚煙、菜頭滷、豆乾糋（tsìnn）、魷魚煠（sa̍h）等，把烹飪的動詞放在最後，讓小吃名字生動起來。