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基隆首辦極限電競冠軍6萬 林右昌明天和學生直播練舞功

2019-07-11 09:18聯合報 記者游明煌╱即時報導

極限電競Holyland Game Party基隆市巡迴賽將在20、21日於文化廣場登場，基隆首辦電競賽事，是唯一非六都的舉辦縣市，透過產發處結合相關平台與資源，帶入產業新樣態，市長林右昌明天上午10點於光隆商職現場直播與舞蹈界專業評審一起練舞功。

Holyland Game Party 開放報名至7月 14日止，台北、基隆、桃園、台南任你選賽區，不限年齡、不用報名費，４人組隊即可參加，入圍準決賽就送1人1張台南青舍旅館的雙人住宿券，總冠軍獎金６萬元還送1人1張台灣來回日本沖繩的機票。

賽事將於７月中至7月底，19日在台南、20、21日在基隆、27日在桃園、28日在台北舉行初賽，每個賽區有1個保障名額，8月2到4 日在台北世貿一館展開決賽，邀請日本天團－放浪兄弟（EXILE）的舞蹈老師鐵夫擔任評審，8月4日的總決賽特別評審更邀請到傳說級「練舞室」嘉賓出席，活動主持人由美麗又俏皮的 Albee 擔任。

林右昌指出，電競產業是國家現今重點發展政策，電競運動是亞運示範項目之一，全世界積極發展電競產業與運動，基隆不落人後。電競產業適合任何一個城市推廣，基隆市在大台北首都圈旁，適宜推動電競運動及相關產業。

林右昌說，基隆的時代到了，今天是第一次，卻是基隆重要一步。未來會是台灣整體電競運動、產業發展及相關軟體後援服務基地，這是基隆未來發展要努力的方向。

產業發展處表示，電競並非僅是遊戲產業，而是一個包含電腦軟硬體、影音、會展產業等複合式生態圈，有效帶動一系列相關產業發展。市府亦正評估電競人才培訓計畫、長期賽事活動，納入市府政策並編列其預算；對其相關的創業，亦可透過政府單位資源挹注加速孵化速度，帶給基隆市民更多就業機會和國際市場接軌的契機。

市府與中華一番電競產業發展協會合作，舉辦Holyland Game Party 基隆市巡迴賽，林右昌12日上午10點於光隆商職現場直播與舞蹈界專業評審一起練舞功。

極限電競Holyland Game Party基隆市巡迴賽將在20、21日於文化...
極限電競Holyland Game Party基隆市巡迴賽將在20、21日於文化廣場登場，市長林右昌明天上午10點於光隆商職現場直播與舞蹈界專業評審一起練舞功。圖／基隆市政府提供
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極限電競Holyland Game Party基隆市巡迴賽將在20、21日於文化...
極限電競Holyland Game Party基隆市巡迴賽將在20、21日於文化廣場登場，市長林右昌明天上午10點於光隆商職現場直播與舞蹈界專業評審一起練舞功。圖／基隆市政府提供
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極限電競Holyland Game Party基隆市巡迴賽將在20、21日於文化...
極限電競Holyland Game Party基隆市巡迴賽將在20、21日於文化廣場登場，市長林右昌明天上午10點於光隆商職現場直播與舞蹈界專業評審一起練舞功。圖／基隆市政府提供
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極限電競Holyland Game Party基隆市巡迴賽將在20、21日於文化廣場登場，市長林右昌明天上午10點於光隆商職現場直播與舞蹈界專業評審一起練舞功。圖／基隆市政府提供
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基隆林右昌會展產業
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