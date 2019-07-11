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友善在地農業 花蓮周末3場市集小農大集合

2019-07-11 07:39聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

行政院農業委員會花蓮區農業改良場、東華大學與石材暨資源產業研究發展中心，7月13日、14日，將在花蓮後山‧山後故事館舉辦友善農業「FARM市集」、「多肉植物市集」與「餐車市集」，活動時間為上午11點至下午5點，活動當天有購買當日市集產品者，有機會獲得養生紅藜。

本次活動規畫3場市集活動，「FARM市集」是由花蓮農改場與東華大學觀光暨休閒遊憩系學生「做事人團隊」所規畫，發想的主要原因，是看到現今農業環境對於小農相對弱勢，希望透過公部門力量，結合所學，協助在地小農，將優質農產品推廣出去，藉由舉辦市集活動，提升民眾對於在地友善農產品的重視度及接受度。

FARM市集將邀集12個攤商，都是花蓮在地的友善或有機小農來參加，包含邦查農場、心地善糧農產行、明麗自然生態農場、Dipit部落、小滿麥拾、豐禾自然生態農場、富興lipahak生態農場、奇萊美地有機農場、奇美部落忘憂農場、淺草堂有機農場及純青農場等。

另「多肉植物市集」及「餐車市集」則由石資中心後山‧山後故事館規畫，提供在地民眾、遊客一個感受花蓮夏季休閒的好去處，現場有各種辦公室療癒小物、多肉植物盆栽，以及芙塔義式手工冰淇淋、潘帥海鮮燒Bar、DDOD日式料理等豐富的美食餐車。後山‧山後故事館廣大的腹地，一次聚集花蓮所有特色商家。

「FARM市集」將邀集12個攤商，「心地善糧農產行」業者王彥堂用心照顧每一塊田。...
「FARM市集」將邀集12個攤商，「心地善糧農產行」業者王彥堂用心照顧每一塊田。圖／花蓮農改場提供
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「FARM市集」將邀集12個攤商，其中邦查有機農場有日曬的有機黃豆。圖／花蓮農改...
「FARM市集」將邀集12個攤商，其中邦查有機農場有日曬的有機黃豆。圖／花蓮農改場提供
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「FARM市集」將邀集12個攤商，富興農場將會銷售健康的友善農產品。圖／花蓮農改...
「FARM市集」將邀集12個攤商，富興農場將會銷售健康的友善農產品。圖／花蓮農改場提供
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多肉植物自然生態東華大學

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