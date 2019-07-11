友善在地農業 花蓮周末3場市集小農大集合

2019-07-11 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



行政院農業委員會花蓮區農業改良場、東華大學與石材暨資源產業研究發展中心，7月13日、14日，將在花蓮後山‧山後故事館舉辦友善農業「FARM市集」、「多肉植物市集」與「餐車市集」，活動時間為上午11點至下午5點，活動當天有購買當日市集產品者，有機會獲得養生紅藜。

本次活動規畫3場市集活動，「FARM市集」是由花蓮農改場與東華大學觀光暨休閒遊憩系學生「做事人團隊」所規畫，發想的主要原因，是看到現今農業環境對於小農相對弱勢，希望透過公部門力量，結合所學，協助在地小農，將優質農產品推廣出去，藉由舉辦市集活動，提升民眾對於在地友善農產品的重視度及接受度。

FARM市集將邀集12個攤商，都是花蓮在地的友善或有機小農來參加，包含邦查農場、心地善糧農產行、明麗自然生態農場、Dipit部落、小滿麥拾、豐禾自然生態農場、富興lipahak生態農場、奇萊美地有機農場、奇美部落忘憂農場、淺草堂有機農場及純青農場等。