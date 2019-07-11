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中角灣打造衝浪勝地／海大教授：兼顧選手訓練、民眾休閒

2019-07-11 00:09聯合報 記者游明煌／基隆報導

北海岸的金山中角灣將興建全台首座水上國民運動中心，國立台灣海洋大學體育教育組教授...
北海岸的金山中角灣將興建全台首座水上國民運動中心，國立台灣海洋大學體育教育組教授曹校章表示，應結合選手訓練和一般民眾水上休閒運動兼顧的場域。記者游明煌／攝影
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北海岸的金山中角灣將興建全台首座水上國民運動中心，國立台灣海洋大學體育教育組教授曹校章表示，應結合選手訓練和一般民眾水上休閒運動兼顧的場域，朝多目標及多功能規畫經營，才能吸引更多的的水上運動休閒人口參與，成為一處衝浪的運動與休閒基地。

曹校章說，以前體育課程不外乎籃球、排球、足球類等，但海大靠近海洋，2年前引進立槳衝浪SUP教學，列為正式體育課程，發展海洋運動，從小型1人獨滑到12人可操作的龍舟板都有，屬於非動力載具項目，是衝浪板的延伸，但變化性較高，不用浪也可以滑。

新北體育處長洪玉玲說，要讓大家想到中角灣，就想到衝浪。圖／新北市體育處提供
新北體育處長洪玉玲說，要讓大家想到中角灣，就想到衝浪。圖／新北市體育處提供
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曹校章表示，國內目前並沒有一處很專業的衝浪海域訓練基地，中角沙灘浪形很好，原來就是一處衝浪勝地，因此樂見規畫一處專業的選手訓練基地，對培育選手參加國際賽事很有幫助。

在硬體建設方面，應結合現有的海域環境、地形做最適合的規畫，包括兩部分，一是做為選手競賽訓練之用，二是讓一般民眾也能進行休閒運動，兼顧兩者發展，因為衝浪的人口並不多，要能吸引一般民眾參與水上活動。

曹校章說，如果可以有讓民眾從事衝浪、獨木舟、立槳、划船等的基本課程訓練，因為比到海域安全許多，又有專業教練，對提升水上休閒運動會有很大的幫助。

體育海洋大學

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