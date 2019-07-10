0206地震花蓮區3座橋梁受損 市公所執行改善

2019-07-10 19:14 中央社 花蓮縣10日電



去年花蓮0206地震市區多座橋梁受損，經過一年來的經費爭取及上網招標，已陸續展開修復工程，並將通盤檢討花蓮市橋梁安危，透過花東基金或前瞻計畫爭取經費改善。

受到去年0206強震影響，花蓮市區包括尚志橋、3號橋、國福大橋等多座橋梁受損。考量用路人安全，花蓮市公所將3號橋、尚志橋暫以車輛通行限重和限高方式來管制，並向中央爭取災後復建工程經費。

花蓮市長魏嘉賢今天到國福大橋施工現場了解狀況，他說，目前採半封橋施做，用路人經過時務必依循交通號誌行進。

魏嘉賢說，營建署核定3座橋梁復建工程經費3680萬元，不過去年辦理上網招標卻屢流標，直到今年1月才完成決標作業。其中，3號橋4月已開始修復工程，採全橋封閉；施做的修復工程包括支撐墊更換、止震塊鋼筋綁紮及澆置等，目前施工進度為23.60%，竣工時間預計在9月中。

國福大橋近日進行伸縮縫更新與護欄工程。魏嘉賢指出，國福大橋於民國70年啟用至今近40年，早期橋梁沒有施作伸縮縫，這次修復將以伸縮縫為主，包括更換3座鋸齒型伸縮縫及更新鉸接板，以因應熱漲冷縮，或強震推擠下，可讓橋面有緩衝的空間，避免毀損，預計8月底完工。

鋸齒型伸縮縫不僅具有止滑效果，還有排水專用的設計，這是目前花蓮市橋梁少見的伸縮縫安全功能，市公所也計畫針對市區橋梁做通盤檢討。

至於橫跨美崙溪連接美崙與市區的尚志橋的安全狀況，魏嘉賢表示，今年6月由國家實驗研究院國家地震工程研究中心團隊做3D雷射掃描檢測，先探測鋼筋數及結構和損害情況，作為未來修繕依據。由於自來水的主要幹管附掛在橋的兩側，管線必須先遷移；近期辦理第3次招標，希望招標作業順利以免影響施工期程。