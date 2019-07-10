原民會今年原民歲時祭儀等預算5.9億 台東就獲1.699億
近年行政院原民會努力推動原民歲時祭儀與文化發展，且在預算逐年增加，大方補助各縣市，今年原民會相關預算5.9億餘元，補助台東就多達1.69億元，顯示原民會對台東的重視。
原民會今天上午11點在台東縣原住民族文化創意產業聚落中心舉辦記者會，說明今年協助全國各縣市推動歲時祭儀與文化發展成果。邀請政院東部辦公室副執行長洪宗楷、台東縣原民處處長方銘總，以及台東市長張國洲、關山鎮長戴文達、卑南鄉長許文獻等鄉鎮市長列席。
原民會主委夷將‧拔路兒指出，台東縣原住民族人口約8萬人，佔台東縣人口比率的36%，重要祭典有阿美族豐年祭、排灣族收穫祭、布農族射耳祭、卑南族年祭、雅美族飛魚祭、魯凱族小米祭、噶瑪蘭族豐年祭等，讓台東呈現出豐富、多元面貌；今年從6月30日台東各部落將陸續舉辦豐年祭共146場。
夷將‧拔路兒表示，為落實總統蔡英文多元文化政策目標，原民會逐年增加歲時祭儀與文化發展相關預算，今年編列5.9億元，光補助台東就高達1.69億餘元，其中含基本設施維持費1310萬元、教育文化補助費687萬元；興建14座聚會所補助費計1.5億元，已完工4座、發包施工中6座、規畫設計中4座。
方銘總在會中也感謝原民會不分黨派，很用心協助台東，除上述補助之外，今年原民會也運用長照基金，補助台東1.7億元用以建置部落文化健康站。
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