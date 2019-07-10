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民進黨基隆徵召蔡適應爭取立委連任 蔡：全力以赴

2019-07-10 16:54聯合報 記者游明煌╱即時報導

民進黨基隆徵召現任立委蔡適應，他表示接受徵名，全力以赴。記者游明煌／翻攝
民進黨基隆徵召現任立委蔡適應，他表示接受徵名，全力以赴。記者游明煌／翻攝
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民進黨中執會今天宣布，徵召現任立法委員蔡適應參選基隆市區域立委，爭取連任。蔡適應表示，他是最能幫基隆中央爭取建設預算的立委，接受黨的徵召，全力以赴。

蔡適應表示，爭取連任是為了繼續服務基隆市民，基隆還有許多的建設需要中央支持，包括高地社區供水補助、快捷公車核定、公路品質提升、長照2.0、河川整治，他期待下一個任期能在這些與民息息相關的民生議題領域中，再為基隆爭取更多的經費。

蔡適應表示，過去3年的任期，他與市長林右昌分工合作，為基隆爭取許多建設，包括軍港遷移、大基隆歷史場景計畫、基隆輕軌，都已經陸續動工興建，林右昌是最能擘畫與執行建設的市長，而他是最能幫基隆中央爭取建設預算的立委。

除了地方建設外，在國家政策領域，蔡適應說，深耕外交國防，專業問政也獲得民間團體肯定，公民監督國會聯盟評鑑連續6會期優秀立委，他念的是戰略研究所，是民進黨中少數志願役軍人背景，基層軍官出身的他，對於國防更能將心比心、就事論事，專業問政。

蔡適應為現任立法委員，東海大學政治系畢業，淡江大學國際事務與戰略研究所碩士，國立台北大學都市計畫研究所博士候選人，曾任三屆基隆市議員、民進黨基隆市黨部主委、前立法委員王拓辦公室副主任、陸軍指職軍官班第一期、砲兵上尉。

民進黨基隆徵召現任立委蔡適應，他表示接受徵名，全力以赴。記者游明煌／翻攝
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民進黨基隆徵召現任立委蔡適應，他表示接受徵名，全力以赴。記者游明煌／翻攝
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基隆輕軌蔡適應民進黨2020選舉2020立委選舉

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