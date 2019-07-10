民進黨基隆徵召蔡適應爭取立委連任 蔡：全力以赴

2019-07-10 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



民進黨基隆徵召現任立委蔡適應，他表示接受徵名，全力以赴。記者游明煌／翻攝 分享 facebook 民進黨中執會今天宣布，徵召現任立法委員蔡適應參選基隆市區域立委，爭取連任。蔡適應表示，他是最能幫基隆中央爭取建設預算的立委，接受黨的徵召，全力以赴。

蔡適應表示，爭取連任是為了繼續服務基隆市民，基隆還有許多的建設需要中央支持，包括高地社區供水補助、快捷公車核定、公路品質提升、長照2.0、河川整治，他期待下一個任期能在這些與民息息相關的民生議題領域中，再為基隆爭取更多的經費。

蔡適應表示，過去3年的任期，他與市長林右昌分工合作，為基隆爭取許多建設，包括軍港遷移、大基隆歷史場景計畫、基隆輕軌，都已經陸續動工興建，林右昌是最能擘畫與執行建設的市長，而他是最能幫基隆中央爭取建設預算的立委。

除了地方建設外，在國家政策領域，蔡適應說，深耕外交國防，專業問政也獲得民間團體肯定，公民監督國會聯盟評鑑連續6會期優秀立委，他念的是戰略研究所，是民進黨中少數志願役軍人背景，基層軍官出身的他，對於國防更能將心比心、就事論事，專業問政。