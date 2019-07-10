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《黑鏡》劇情成真？ 社會信用體系即將籠罩香港

花蓮車站商店街16家進駐 最後階段剩配電

2019-07-10 13:11聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

台鐵花蓮車站自去年10月啟用後，站內空間打造為美食街，吸引16家店進駐，包括全台首創車站內的居酒屋「耕壽司」、頂呱呱複合概念店，滿足每天平均3萬進出旅客的餐飲購物需求。不過原本預計要在明天開幕，遇上廠商配電問題，要延後至7月20日才能營業。台鐵表示，為用電安全，須延遲開幕時間，請民眾耐心等候。

台鐵花蓮車站一至三樓共約有400坪商場空間，車站一進去就看到超商、麵包店，搭手扶梯上樓後，有咖啡店、壽司店及飲料店，左邊有通往後站的「自由廊道」，一整排都有商店進駐，有在地伴手禮品牌、美食等店家，其中頂呱呱曾在花蓮開店，隔了十幾年後即將在車站開幕，是目前詢問度最高的店鋪。

車站內商店原本預計這周要陸續開幕，卻因廠商配電而延後。台鐵花蓮運務段長吳金添表示，由於車站內人潮多，店家用電一定要安全，不能過量而引起跳電，已經在最後階段，要讓旅客安全進出車站。台電花蓮區營業處則指出，早在7月3日就送電給店家，昨天已掛電表，現在由廠商配電，台電供電沒有問題。

花蓮車站進駐的商家有耕壽司、爭鮮、台富便當、吳媽媽包子、茶湯會與Cama咖啡，還有薰衣草森林旗下品牌森林島嶼首次進駐花蓮；知名伴手禮曾記、阿美麻糬、杜倫先生等店。目前茶湯會、爭鮮及Cama咖啡預計7月12日開幕，頂呱呱改為7月20日開始營業。

台鐵花蓮車站吸引16家店進駐。記者王思慧／攝影
台鐵花蓮車站吸引16家店進駐。記者王思慧／攝影
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花蓮車站內的茶湯會、爭鮮及Cama咖啡預計在7月12日開幕。記者王思慧／攝影
花蓮車站內的茶湯會、爭鮮及Cama咖啡預計在7月12日開幕。記者王思慧／攝影
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花蓮車站通往後站的自由廊道上進駐許多店家。記者王思慧／攝影
花蓮車站通往後站的自由廊道上進駐許多店家。記者王思慧／攝影
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台鐵咖啡茶湯會
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