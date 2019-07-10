影／不排富了！宜蘭敬老眼鏡連縣長都可以免費配

2019-07-10 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭引進新北市敬老眼鏡，在前市長朱立倫牽線下，善心人士「無名氏」捐出2萬1500副老花眼鏡，讓65歲以上長者免費配戴。

宜蘭縣政府7月1日起，結合縣內60家簽約的驗光所及眼鏡行，全面啟動辦理「免費敬老眼鏡」，預約服務，縣長林姿妙今天到宜蘭市辰和眼鏡行，了解相關配鏡情形。

簡姓長者從上衣袋拿出一副眼鏡說，以這是路邊買的，並不合適，今天到眼鏡行專業配鏡，好多了，看書閱報都清晰，感謝縣政府這項德政。

林姿妙也感謝共同參與善舉的敬老眼鏡行夥伴們，本著公益熱忱的初衷，為長者提供驗光配鏡服務，也請有配鏡需求的長輩們，選擇貼有「宜蘭敬老眼鏡行」標章店家配鏡。

衛生局指出，7月1日起，凡設籍於宜蘭縣且年滿65歲以上的長者，以電話預約，並攜帶身分證至縣內張貼有「敬老眼鏡行」標章的合作眼鏡行，即可接受專業驗光人員檢查服務，並獲贈一副免費老花眼鏡。

衛生局表示，此次配戴眼鏡只要在近視800度、遠視600度、散光200度以內的敬老眼鏡都是完全免費的。

衛生局表示，這項措施並沒有貧富差別，符合資格者都可獲得免費配戴，縣長林姿妙也符合資格，截至今天為止，已經獲得配鏡的3800位長者，另外為擴大服務，在宜蘭縣無眼鏡行的鄉鎮，持續辦理7場次社區巡迴驗光服務。